“House of the dragon” lanzó su primer episodio en HBO Max para llevarnos 200 años antes de los eventos de “Game of thrones”. Así conoceremos qué pasó con el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución.

La historia ha encantado a los espectadores. Sin embargo, Corlys Velaryon, el personaje de Steve Toussaint, ha acaparado la atención de fanáticos, aunque de forma negativa, porque creyeron erroneamente que era el primer Targaryen afrodescendiente.

En una entrevista para Men’s Health, el actor rompió el silencio ante los haters que criticaban la elección de un actor negro para el papel de un miembro de la familia que procede de la antigua Valyria.

“Parece ser un trago muy duro para la gente. Les parece bien un dragón volador. Les parecen bien el pelo blanco y los ojos de color violeta, pero... ¿un hombre negro rico? Eso es demasiado”, declaró al medio especializado.

“Lo que ha sido maravilloso es que por cada persona tóxica que encuentra su camino a mi timeline ha habido muchos otros que han mostrado su apoyo”, finalizó.

Cabe resaltar que Lord Corlys no ha sido descrito explícitamente como blanco en “Fuego y sangre”, novela de George R. R. Martin que adapta la serie. Sin embargo, ha quedado claro que será un personaje clave en la serie por su participación en la inminente guerra.