¿Como “Abogada Woo”?: “The good doctor” tendrá spin off con trama similar a drama coreano

Las series no terminan de aparecer y, como ya pasó con “The good doctor” en el 2019, ABC tiene en preparación una nueva historia que usará de base el argumento visto en “Woo, una abogada extraordinaria”, producción coreana que ha ganado fama en las últimas semanas.

Como se sabe, el show con Freddie Highmore llegó a la televisión como adaptación de “Buen doctor”, k-drama del 2013 protagonizado por Joo Won como el médico Park Shi On. Tras su estreno, más de una adaptación llegó a la televisión.

“The good lawyer” será un spin off de “The good doctor”

Según compartió Deadline, ABC está desarrollando “The good lawyer”, la cual tendrá de productores a las mentes detrás de “The good doctor”. Trascendió que la protagonista será presentada en la temporada 6 de la serie original, la cual volverá a la televisión en los siguientes meses.

"The good doctor" es la serie protagonizada por Freddie Highmore. Foto: ABC

El spin off se centrará en Joni, una mujer diagnosticada con TOC (Trastorno obsesivo-compulsivo), muy hábil en su campo, pero que tendrá que superar más de un reto para lograr reconocimiento. Como nueva integrante de un bufete de abogados, usará su atención a los detalles y su agudo análisis para imponerse en sus casos.

Ella llegará primero a “The good doctor” como la letrada que defenderá a Shaun Murphy (Highmore) en un futuro problema legal.

“The good lawyer” no llega como un concepto original, ya que estaría partiendo de lo expuesto en “Extraordinary attorney Woo”, el drama coreano que ha logrado popularidad en Corea del Sur y en el extranjero, gracias a su estreno en paralelo en Netflix.

"Extraordinary attorney Woo": la primera temporada tiene 16 episodios. Foto: News1

Dicha producción se centra en una mujer con autismo egresada de la facultad de derecho que empieza a ejercer como abogada. La serie es protagonizada por Park Eun Bin y Kang Tae Oh. Por el momento, el spin off no tiene fecha de estreno.

¿“Woo, una abogada extraordinaria” tendrá temporada 2?

Hace unos días, el CEO de ASTORY confirmó que le daban luz verde a la segunda temporada de “Woo, una abogada extraordinaria”. Sin embargo, la producción todavía se estrenaría en 2024.