De jardinero a actor en saga erótica “365 días”: el éxito de Massimo sin hacer casting

La trilogía “365 días” son de esas películas que el público critica, pero las mira. Solo basta revisar cómo sigue subiendo entre los primeros lugares de las historias más vistas en Netflix cada vez que presenta un estreno. La tercera cinta no fue una excepción.

Mientras se confirma si “365 días” tendrá una cuarta cinta, sobre todo por el final abierto que dejó la tercera entrega, quien está promocionando el filme es su estrella Michele Morrone, actor que da vida a Massimo Torricelli.

En conversación con Good Moorning America, el intérprete contó cómo obtuvo el papel y qué es lo que estaba haciendo cuando recibió una llamada de la producción sobre el nuevo trabajo que tendría en la película de Netflix.

“Pensé que era una broma”, mencionó. “Cuando tuve el primer llamado del director, estaba trabajando como jardinero” . Así también, el intérprete mencionó que logró ser protagonista de “365 días” sin hacer casting y que todo fue por sus fotos en redes sociales.

“Ellos vieron las imágenes y decidieron que era perfecto para el papel. Yo no tenía tiempo para hacer un casting, pero al parecer no importaba. El director me dijo: ‘No. No te quiero conocer en una prueba, te quiero para el protagónico’. Pensé: ‘Vaya, eso es increíble’. Estaba muy contento. Recuerdo que estaba en Milán en ese momento”, compartió.

Sobre el éxito de “365 días” y cómo su vida cambió tras cada estreno, Michele Morrone indica que ya sabe sobrellevar la fama, una que le sigue sorprendiendo.

Michele Morrone vuelve a ser Massimo para "365 parte 3". Foto: Netflix

“Es una de las películas más vistas en Netflix en más de 90 países. Estoy bien con eso y disfrutando esta nueva vida. A veces puede ser pesado, ¿pero es parte de esto, no? Ahora soy cantante, diseñador y actor”, dijo a GMA.