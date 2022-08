“La huérfana 3″: Isabelle Fuhrman quiere completar su trilogía de terror

“La huérfana” es una de las sagas de terror más atractivas de los últimos años gracias a la terrorífica Esther, una mujer de 33 años con enanismo y actitudes psicópatas. Su secuela, dirigida por William Brent Bell, ha causado furor entre los fans quienes se preguntan si tendremos una tercera parte.

Para alegría del fandom, la producción ya está en conversaciones para culminar la trilogía y la protagonista, Isabelle Fuhrman, está más que dispuesta a retomar el papel que la llevó al estrellato.

En una entrevista para Variety, la actriz de 25 años reveló que el productor Alex Mace le contó de intenciones para realizar la tercera parte. Sin embargo, tiene un condición importante: tendría que producirse lo antes posible.

“Si el guion es bueno y a la gente le encanta [”La huérfana: el origen”], ¿por qué no? Me encantaría hacerlo. Pero no creo que tengamos que esperar otros 13 años porque no sería posible. Cuando tienes 20 años aún puedes lucir más joven si te subes a un taburete pequeño o haces que los niños jueguen contigo desde múltiples ángulos”, declaró.

Por su parte, el director de la secuela, William Brent Bell, contó a The Boo Crew que sí volvería para contar otra historia de Esther: “Nunca lo haría si Isabelle Fuhrman no lo hiciera. Hay 30 años de la vida de Esther [que no hemos explorado] y hay tantas experiencias con las que podemos jugar”.