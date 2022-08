¡”House of the dragon” rompe récords! Ya es el estreno más visto de HBO Max

“House of the dragon”, la primera precuela de “Game of thrones”, dejó boquiabiertos a los fans tras su estreno en HBO Max. Las expectativas eran altas y más de uno se preguntaba si superaría a su predecesora, pero todo parece indicar que sí lograría tal hazaña.

En Rotten Tomatoes, la serie consiguió una aprobación del 83% por parte de la crítica y 87% por los fans. Esta cálida acogida se reflejó con el colapso del servicio el día de su lanzamiento. Además, se ha convertido en el estreno más visto en la plataforma de streaming en América Latina.

“HBO Max tiene sin duda los mejores fans del mundo. Estamos encantados de haberlos visto a todos esperando ansiosamente el estreno de ‘La casa del dragón’ y sabemos que están ansiosos por volver a la tradición de los domingos”, dijo Tomás Yankelevich, chief content officer de Warner Bros Discovery Latin America.

En el mismo comunicado, el productor recalcó que están encantados con este éxito sin precedentes e invitó a los fans a compartir juntos esta gran historia hasta el final.

¿De qué trata “House of the dragon”?

Basada en la novela “Canción de hielo y fuego”, la serie se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución. Asimismo, se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de “Game of thrones”.