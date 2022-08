¿Qué pasó con Jack Gleeson tras “Game of thrones”?, el malvado Joffrey Baratheon

“Game of thrones”, la fantástica historia medieval de HBO, marcó un antes y un después en la televisión. Tanto sus historias como personajes son inolvidables, aunque ahora los fans se preguntan qué pasó con varios actores ahora que “House of the dragon” reavivó la pasión por la ficción.

El caso de Jack Gleeson, actor de Joffrey Baratheon, siempre fue uno de los más comentados. El sadismo y maldad de su personaje se ganó el odio de los fans. Su prometedora carrera parecía estar destinada a lo más alto de Hollywood, pero el irlandés anunció su retiro de la actuación en 2014.

“No me siento cómodo con la fama porque puede cambiarte mucho. Por eso he tratado de vivir una vida lo más normal posible, casi al extremo. Y no sé, quizá sea el tema del estatus de las estrellas lo que me incomode. Creo que algunas personas, cuando se vuelven famosas, se sienten mejor o más dignas y eso es lo que intento evitar”, dijo a Irish Independent.

El actor, quien se había iniciado en su profesión a los 7 años, quedó desencantado con el mundo de la televisión. Así es como dejó el glamour por la carrera de Teología y Filosofía. Además, fundó una compañía de títeres llamada Collapsing Horse que estuvo vigente hasta 2019.

Para sorpresa de sus seguidores, en 2020 participó en la serie “Out of her mind” y ahora forma parte del elenco de In the “Land of saints and sinners”. Todo parece indicar que Gleeson tendrá apariciones en el cine de forma esporádica acorde a la vida que tomó tras haberse apartado de la industria.