“House of the dragon” liberó su primer capítulo por HBO Max el 21 de agosto, y se convirtió en el estreno más exitoso de la plataforma streaming. Debido a ello, son miles de personas las que retomaron su interés por “Game of thrones” y hubo aquellas que iniciaron un gusto por esta saga de ficción, por lo que aquí te compartimos más detalles de los libros que componen la saga de “Juego de tronos”.

Aunque el nombre exacto de esta saga es “Canción de hielo y fuego”, los libros escritos por George R. R. Martin saltaron a la fama mundial por la serie “Game of thrones” o “Juego de tronos”, estrenada el 17 de abril del 2011. A más de 10 años de su lanzamiento, los productores de HBO presentan una historia ambientada 172 años atrás: “House of the dragon”.

¿Qué libro cuenta la historia de “House of the dragon”?

Los sucesos de la serie “House of the dragon” están basados en el libro “Fuego y sangre” (”Fire and blood” en su título original), escrito por George R. R. Martin y publicado en 2018, que funciona como complemento de la saga principal de “Juego de tronos”. Esta novela lleva como título el lema representativo de la Casa Targaryen, puesto que su historia trata principalmente de ellos.

¿Cuántos libros del universo de “Game of thrones” existen?

Actualmente, existen cinco libros en la saga principal de “Game of thrones” y “Canción de hielo y fuego” . Sin embargo, el escritor George R. R. Martin se encuentra trabajando en una continuación por más de 10 años, al igual que anunció la llegada de otra. En total, son siete libros que todo fan de “Juego de tronos” debe conocer:

“Juego de tronos” (1996)

“Choque de reyes” (1998)

“Tormenta de espadas” (2000)

“Festín de cuervos” (2005)

“Danza de dragones” (2011)

“Vientos de invierno” - En desarrollo

“Sueño de primavera” - Anunciado.

Mientras tanto, “Fuego y sangre” pertenece al rubro de historias complementarias a la saga principal de “Juego de tronos”, pues los hechos narrados en la novela ocurren 300 años antes al nacimiento de Daenerys Targaryen y Jon Snow. Por su parte, la serie solo abarca los últimos 172 años de la obra.

El libro "Fuego y sangre" de George R. R. Martin fue publicado en 2018. Foto: Amazon

Al libro “Fuego y sangre” se le suma “El mundo de hielo y fuego” y los siguientes cuentos: “El caballero errante”, “La espada leal”, “El caballero misterioso”, “The princess and the queen, “The rogue prince” y “The sons of the dragon”.

¿Cómo leer los libros de “Game of thrones” y “Canción de hielo y fuego?

Si bien es cierto los libros de la saga “Canción de hielo y fuego” se pueden disfrutar según su publicación, lo más recomendable es leer las novelas de “Game of thrones” en orden cronológico junto a las historias publicadas por George R. R. Martin que funcionan como precuelas:

“El mundo de hielo y fuego”

“Fuego y sangre”

“El caballero errante”

“La espada leal”

“El caballero misterioso”

“Juego de tronos”

“Choque de reyes”

“Tormenta de espadas”

“Festín de cuervos”

“Danza de dragones”

“Vientos de invierno” - En desarrollo

“Sueño de primavera” - Anunciado.

George R. R. Martin aún se encuentra escribiendo el sexto libro, "Vientos de invierno", que compone la saga de "Game of thrones" y "Canción de hielo y fuego". Foto: Difusión

“House of the dragon”: ¿de qué trata la serie de HBO Max?

La dinastía Targaryen en todo su apogeo. “House of the dragon” presenta a los antepasados de Daenerys como reyes de los 7 reinos; sin embargo, una guerra civil está a punto de comenzar.