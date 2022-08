“House of the dragon”: Corlys Velaryon será un personaje clave en la serie

“House of the dragon”, basada en la novela ”Fuego y sangre”, llegó a HBO Max para expandir el universo ficticio de “Game of thrones” creado por George R. R. Martin. El primer capítulo asombró al fandom e hizo colapsar a la plataforma de streaming por la saturación de espectadores.

La trama ha encantado por la eminente guerra que se avecina así como los nuevos personajes. Uno de estos es Corlys Velaryon, el maestro de los barcos interpretado por Steve Toussaint. Él es un personaje clave para la historia aunque muchos fans no lo sospechen y se hayan enfocado en su color de piel.

El navegante más imponente de Westeros consiguió su fortuna tras varias proezas incluyendo la unión de reinos. Fue apodado como “la serpiente marina” porque acompañó a su tío a surcar los mares de los ‘Siete reinos’ y se volvió el mejor marinero que alguien haya conocido.

“Él es una especie de personaje severo. Es un hombre de acción, increíblemente ambicioso. Él no tiene mucho espacio para tonterías. Controla la más grande y fuerte flota de barcos. Es adinerado y un soldado consumado”, describe Touissant en el detrás de cámaras.

Corlys Velaryon tiene una compleja relación con los Targaryen. Él quiere tomar el Trono de Hierro para brindarle honor a la casa a la que pertenece. Por esto, se involucrará en una sangrienta guerra civil conocida como la ‘Danza de los dragones’.

Ahora “The Hollywood Reporter” reveló que el guion de un spin off llamado “la serpiente marina” está en camino y a cargo de Bruno Heller. Solo queda esperar más detalles sobre la producción que seguiría manteniendo vivo el legado de “Game of thrones”.