“Spider-Man: no way home”: versión extendida se estrenará en cines

“Spider-Man: no way home” trajo el multiverso arácnido al MCU por primera vez en live action. De esta manera, se cumplió el sueño más grande de sus fans: Andrew Garfield y Tobey Maguire retomaron su papel como Hombre Araña para luchar codo a codo con la versión de Tom Holland.

La película, dirigida por Jon Watts, no pudo haber tenido un mejor estreno, batiendo récords históricos en plena pandemia. Su éxito fue tan grande que Marvel Studios anunció el lanzamiento de su versión extendida en cines y los fanáticos no podrían estar más emocionados.

¿De qué trata?

Por primera vez en la historia cinematográfica de Spider-Man, el protagonista fue desenmascarado por Mysterio y no es capaz de separar su vida normal de la superheroica. Ante esto, pide ayuda a Doctor Strange para que todos lo olviden, sin imaginar que esto traería amenazas inimaginables.

¿Cuándo se estrena?

La versión extendida de “Spider-Man: no way home” tiene agendado su estreno para el próximo 2 de septiembre en los cines de Estados Unidos. Aún no se ha anunciado nada para su lanzamiento en Latinoamérica.

¿Qué material extra veremos?

La mayor atracción de “Spider-Man: no way home” será la cantidad de escenas extras que nunca llegaron al corte final. Sin embargo, ya se habían dado a conocer algunas tras el estreno de la versión oficial: