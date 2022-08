“House of the dragon” se estrenó en HBO Max entre elogios: así reaccionaron los fans

“House of the dragon”, el estreno más esperado del 2022, llegó a la plataforma de streaming HBO Max para dejar boquiabiertos a los seguidores de “Game of thrones”. Las expectativas eran altas, pero las reacciones de los fans dejaron claro que el resultado ha sobrepasado incluso el listón con el que cerró su predecesora.

Como se recuerda, “GOT” finalizó entre críticas y decepciones que opacaron su aclamado desarrollo. Sin embargo, el estreno de esta precuela parece haber hecho borrón y cuenta nueva. Solo hay comentarios positivos y aquí te compartimos algunos de los más ingeniosos.

¿De qué trata “House of the dragon”?

Ambientada varios siglos atrás, la trama no cuenta qué le pasó al linaje de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros. Asimismo, veremos cómo un conflicto intrafamiliar causará la división de la realeza en dos bandos y provocará una eminente guerra.

¿Cómo se relaciona con “Game of thrones”?

“House of the dragon” es el primero de varios spin-offs que planea HBO. Su eventos tienen lugar antes de “Game of thrones”, por lo que las conexiones y referencias no faltarán mientras dure la precuela.

¿Cuántos capítulos tendrá?

HBO confirmó que la serie tendrá un total de 10 capítulos. Sin embargo, no descartan realizar una segunda temporada para ampliar la historia.

Tráiler de “House of the dragon”