“House of the dragon”: el único sobreviviente que también aparece en “Game of thrones”

“House of the dragon” llegó a HBO Max el pasado 21 de agosto, tres años después del final de “Game of thrones”. Las expectativas eran altas, pero no solo ha demostrado mantener el nivel de su predecesora, sino que ha amplificado lo que conocíamos.

Así es como finalmente sabremos qué le pasó al linaje de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros. Veremos cómo un conflicto intrafamiliar causará la división de la realeza en dos bandos.

Los fans sabían que las conexiones y referencias no faltarían, pero no imaginaron que un personaje de “House of the dragon” llegaría a sobrevivir todos esos años hasta aparecer en “Game of thrones” pese a que hayan pasado varios siglos.

Se trata de Lady Melisandre, conocida como la “Mujer Roja” y descrita como “una mujer de varios siglos” por el showrunner David Benioff. En la segunda temporada de la serie original, ella reveló su verdadera apariencia mayor cuando se quitó su característico collar.

Cabe resaltar que Melisandre reveló tener 400 años durante la segunda temporada de “GoT”. Si consideramos que “House of the dragon” tiene lugar 200 años antes, podemos afirmar que ella está en la mitad de su vida y que incluso podría aparecer como cameo para conectar aun más ambas series.

¿Cuántos capítulos va a tener “House of the Dragon”?

La primera temporada de “La casa del dragón” se extenderá por 10 episodios en total. La serie estrenará nuevos capítulos cada domingo en HBO y HBO Max.