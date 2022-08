Estreno de “House of the dragon” colapsa HBO Max: fuego, sangre y caos

“House of the dragon”, precuela de “Game of thrones”, llegó a HBO Max el último 21 de agosto y no dejó indiferente a los fans. El medio especializado IMDb la nombró como el estreno más esperado del 2022 y la positiva recepción está corroborando aquello.

Aún más impresionante fue que su lanzamiento colapsó la app de la plataforma de streaming, pues provocó la queja de muchos suscriptores en Twitter, según un reciente informe de The Hollywood Reporter.

Las quejas de los fans. Foto: captura de Twitter

El medidor DownDetector.com estima que el incidente afectó al menos a 3.000 personas. Por su parte, HBO aclaró que el problema se dio entre los espectadores que se conectaron a través de dispositivos de Amazon.

“‘House of the dragon’ se ha visto con éxito entre los millones de suscriptores de HBO Max esta tarde. Somos conscientes de que una pequeña porción de usuarios que intentó conectarse a través de Fire TV está teniendo problemas y estamos en el proceso de resolverlos para esos usuarios”, dijeron en un comunicado.

¿De qué trata “House of the dragon”?

Ambientada varios siglos atrás, la trama no cuenta qué le pasó al linaje de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros. Asimismo, veremos cómo un conflicto intrafamiliar causará la división de la realeza en dos bandos y provocará una eminente guerra.