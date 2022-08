“De mi barrio a Nueva York”: una comedia sobre el sueño americano

Bogotá, un obrero de 50 años con problemas para costear un seguro y reintegrarse a su puesto en una construcción ve como única salida de la pobreza viajar a Estados Unidos, donde radica un familiar que le asegura haber conseguido el llamado “sueño americano”. Pero De mi barrio a Nueva York es una comedia con dosis de humor negro y el guion tiene parte de las vivencias como inmigrante del director Harold Trompetero y del protagonista Carlos Hurtado.

El actor dice que apostó por el personaje de Armando porque podía salir del estereotipo. “Íbamos peleando un poquito con el director porque Harold aquí en Colombia es muy conocido por sus comedias un poco … él dice que hace cine clase B. Tenemos una que se llama La pachanga, que es una familia de barrio también, que se disputa una herencia. Pero a mi gusto, esto a nivel de actor, se van mucho al estereotipo y al cliché. Entonces, cuando a mí me dicen: ‘Vamos a hacer la historia de un man que se va porque tiene un pariente allá que lo invitó y le ocurre lo muy poco probable que es que le den la visa’. Dije ¡wow! O sea no va a pasar por hueco, el típico cliché”, comenta por teléfono.

En la primera parte de la película, el protagonista intenta ir de ilegal y asiste a la propuesta de una ‘oficina’ instalada en una bodega. Luego venderá todo lo que tiene para obtener una cita en la embajada. Pero con su llegada a la Gran Manzana hay un golpe de “realidad”, sostiene Carlos Hurtado. “En Colombia hay una red, una mafia de la sangre, por ejemplo: el cartel de la sangre. Y uno dice: ‘Eso no puede ser’, pero es el cartel de esta gente. Entonces, no es loco pensar que vendan un riñón para subsistir, para nada. Pero pues queríamos echarle ese chiste negro (sonríe). A mí me pasó que grabando en el metro se levantaba una ecuatoriana y dice: ‘¿Vienen a grabar el sueño americano? ¡Mírenlo!’. Y todos ahí durmiendo 13° bajo cero, mi gente botada, colombianos, peruanos, chilenos, aguantando ese frío. Y uno dice: ¿por qué? Es que el sueño de sacar a nuestra familia y que vivan bien, pero no es verdad”.

Película colombiana intenta abordar tema de la inmigración a Estados Unidos desde la comedia. Foto: difusión

El actor coincide, sobre todo, con una frase de la película. “Los guerreros se van. Eso hace que en estos momentos De mi barrio a Nueva York sea tan universal. No tenía idea de que Harold ya la había vendido a España. Pues sí, desafortunadamente los mejores guerreros se van, se fueron y sería bueno volverlos a traer”, añade Hurtado, quien por estos días ve con optimismo la propuesta de cambio en Colombia. “Ahora entró la izquierda. Pero también hay que hacer. A muchos les tocan el bolsillo y ya no quieren (cambios). No hay cosechas porque la gente se ha ido a limpiar a Nueva York”.