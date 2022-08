“House of the dragon” ESTRENO GRATIS: ¿tienes DirecTV? Así podrás ver la serie sin costo

La serie promesa “House of the dragon” expandirá el universo ficticio de “Game of thrones” tras tres años de espera. Las expectativas por parte de los fanáticos son altísimas y su estreno en el servicio de streaming HBO Max es el más aguardado del año, según IMDb.

La producción no solo desea mantener el legado de su predecesora, sino incluso superarla y convertir la marca en franquicia mundial. No hay fan de la ficción que no esté esperando su lanzamiento oficial, así como varios que se preguntan dónde verla además de la plataforma.

Para sorpresa del fandom peruano, DirecTV y DirecTV GO liberarán los canales de su paquete premium de HBO para todos los clientes del servicio de TV paga. Se trata de una oportunidad única para que dichos usuarios no se pierdan el tan ansiado estreno.

Bajo este método, el primer capítulo de “House of the dragon” estará disponible en el canal 524 y 1524 HD de DIRECTV y en DIRECTV GO desde este 21 de agosto a las 8 p. m. No hay que olvidar que la promoción tendrá una duración de 2 días.

¿De qué trata “House of the dragon”?

En el noveno año del reinado de Viserys Targaryen, la línea de sucesión está en peligro. Su esposa, Aemma, está embarazada, pero no hay garantía de que dé a luz a un heredero varón, por lo que quedan dos opciones: el trono recaerá sobre su hija adolescente o un gobernante salvaje.