“House of the dragon” estreno: horario, trama y todo sobre la serie de HBO Max

“House of the dragon” llega tres años después del final de “Game of thrones” para expandir aún más el universo de George R. R. Martin en la pantalla chica. Su trama, basada en el libro “Fuego y sangre”, finalmente nos mostrará la historia no contada de la familia Targaryen.

Las expectativas son altas y no es para menos, si tenemos en cuenta que continuará el legado de la multipremiada “GOT”. A pocas horas de su estreno, te compartimos todo lo que debes saber para no perdértela.

"House of the dragon" es la nueva serie de HBO. Se inspirará en los libros "Fuego y sangre". Foto: HBO

¿De qué trata “House of the dragon”?

“House of the dragon” estará centrada en el linaje de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros, hasta su caída en la revolución. De esta forma, conoceremos qué les pasó tras un conflicto intrafamiliar por el poder.

¿Cómo está relacionado con “Game of thrones”?

Al ser un spin-off, “House of the dragon” se remonta 300 años antes de “Game of thrones”, pero no evitará las conexiones. “Es una trama ya fijada que enlaza directamente con ‘GOT’, pero hay muchas ramificaciones pequeñas. Hay muchas oportunidades e historias que contar”, reveló el presidente de HBO, Casey Bloys, al respecto.

Tráiler de “House of the dragon”

¿Cuándo se estrena “House of the dragon”?

La superproducción tiene agendado su estreno para el próximo 21 de agosto y los fans no podrían estar más emocionados por el resultado. Más de uno se pregunta si podrá igualar o superar a “Game of thrones” y solo quedan horas para averiguarlo.

¿Cómo y dónde ver “The house of the dragon”?

“House of the dragon” emitirá sus episodios a través de HBO de forma exclusiva porque es una serie original suya. Asimismo, se lanzará por medio de su servicio de streaming.

Cabe resaltar que el presidente de DirecTV Latin America, Michael Bowling, reveló que los clientes con suscripción satelital de TV paga y HBO Pack contratado tendrán acceso gratuito a la plataforma por dos años.

Horario de estreno de “House of the dragon” por país

“House of the dragon” en Nicaragua: 7.00 p. m.

“House of the dragon” en Honduras: 7.00 p. m.

“House of the dragon” en El Salvador: 7.00 p. m.

“House of the dragon” en Costa Rica: 7.00 p. m.

“House of the dragon” en Guatemala: 7.00 p. m.

“House of the dragon” en México: 8.00 p. m.

“House of the dragon” en Colombia: 8.00 p. m.

“House of the dragon” en Panamá: 8.00 p. m.

“House of the dragon” en Ecuador: 8.00 p. m.

“House of the dragon” en Venezuela: 9.00 p. m.

“House of the dragon” en Bolivia: 9.00 p. m.

“House of the dragon” en Puerto Rico: 9.00 p. m.

“House of the dragon” en Argentina: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” en Chile: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” en Paraguay: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” en Brasil: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” en Uruguay: 10. 00 p. m.

“House of the dragon” en España: 3.00 a. m.

Hora de estreno en Perú de “House of the dragon”

En el caso de Perú, la serie “House of the dragon” podrá verse desde las 8.00 p. m. Una cita imperdible para los fans de “Game of thrones” y quienes busquen una producción de su mismo nivel.

Reparto de “La casa del dragón”

Los personajes principales de "La casa del dragón". Foto: HBO