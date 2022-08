“House of the dragon”: la relación de la casa Targaryen y los dragones

Todos estamos listos para su estreno. “House of the dragon”, la esperada precuela de “Game of thrones”, llegará a HBO Max este 21 de agosto a las 8.00 p. m. Así es como finalmente conoceremos cómo fue el ascenso y caída de la casa Targaryen.

Dado que los personajes estarán en su apogeo, los fans esperamos ver varios dragones en acción a diferencia de su predecesora, en la que solo conocimos a los de Daenerys, Viserion, Rhaegal y Drogon. Además, conoceremos la relación entre jinetes y bestias.

Varios fans desconocen la razón a diferencia de quienes leyeron “Fuego y sangre”, libro de George R. R. Martin que la serie de HBO Max adaptará. A continuación, te la compartimos por si no puedes esperar a que el programa te la cuente en sus primeros episodios.

Como vimos en el libro, los Targaryen criaron y entrenaron dragones para la batalla, al igual que los valyrios. Sin embargo, la infame “Maldición de Valyria” causó la desaparición de los dragones, a excepción de tres: Balerion, Vhagar y Meraxes.

Estas bestias fueron decisivas en la cruenta guerra que los Targaryen entablaron para conquistar los siete reinos. Tras esto, gobernaron durante casi tres siglos dentro de la cronología de la saga.

¿Qué personajes aparecerán en “House of the dragon”?