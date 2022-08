“House of the dragon”: George R. R. Martin quiere igualar a Marvel y Star Wars

“House of the dragon”, el primer spin-off de “Game of thrones”, llegará a la plataforma de streaming HBO Max. La historia, basada en “Canción de hielo y fuego”, nos transportará 300 años antes de los eventos de su predecesora, y los fans no podríamos estar más emocionados.

Las expectativas son altas, pero George R. R. Martin ha garantizado que todos quedarán satisfechos con el resultado. El escritor tuvo una importante participación para la realización del programa y tiene grandes planes para volverla una franquicia mundial.

En una reciente entrevista para Wall Street Journal, el escritor augura un exitoso futuro para todos los spin-offs en camino. Más que eso, espera que sean tan grandes como el Universo Cinematográfico de Marvel o el de La Guerra de las Galaxias.

“¿Cuántos programas saldrán al aire? No lo sé, pero espero que la respuesta sea varias. Y tendremos algo similar al modelo de Marvel o Star Wars para cuando todo esté resuelto”, fueron sus entusiastas declaraciones al respecto.

¿De qué trata?

La historia se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución.

¿Cuándo se estrena?

“House of the dragon” tiene agendado su estreno para el próximo 21 de agosto. Al ser una serie original de HBO Max, no estará disponible en ninguna otra plataforma de streaming.