Brutal y sin tregua: “House of the dragon” tendrá escena similar a la boda roja de GOT

Tras una larga espera, fanáticos del mundo “Game of thrones”, pero en especial del universo creado por George R. R. Martin, podrán ver por HBO Max “House of the dragon”, la nueva serie inspirada en el libro “Fuego y sangre”.

Mientras esperamos que llegue el primer capítulo de “La casa del dragón”, el autor conversó con Vanity Fair sobre el lanzamiento y cómo la ficción tiene lista una escena que hará revivir a los espectadores lo que fue la boda roja en “Game of thrones”.

En las primeras presentaciones ante la prensa y audiencias de prueba, Martin mencionó que hubo una escena -no especificó si era en del primer episodio- respecto a la cual los espectadores tuvieron una fuerte reacción.

Milly Alcock como Rhaenyra Targaryen. Foto: HBO Max

“No quiero usar la palabra ‘agradable’ para un momento como ese, pero es increíblemente poderosa. Te arranca el corazón y lo tira al suelo. Tiene el tipo de impacto que tuvo la boda roja de “Game of thrones”. Es un momento bello, pero a la misma vez horrible”, compartió.

¿Qué fue la boda roja en “Juego de trono”?

Considerado como uno de los momentos clave y más duros de “Game of thrones”, la boda roja nos llevó a ver la cruel muerte de Robb Stark, su madre, Catelyn Tully, Lady Talisa Maegyr de Volantis y la mayoría de los aliados del norte.

La boda roja fue uno de los momentos más dramáticos de "Game of thrones". Foto: HBO

La masacre fue perpetuada por Lord Walder Frey, como venganza ante la ‘traición’ de Robb Stark de no mantener la promesa de un matrimonio con su casa. Quien se encargaría de los Frey sería Arya Stark, que para la séptima temporada les hizo saber que ‘el norte no olvida’ al matar a toda la familia que acabó con la suya.