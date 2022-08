“House of the dragon”: los años que la separan de GOT y datos a recordar antes del estreno

El universo creado por George R. R. Martin está de regreso a la televisión. Luego del éxito con “Game of thrones”, serie que se emitió entre el 2011 y 2019, más de un fanático está emocionado por volver a ver a los personajes ideados por el autor. Con su lanzamiento por HBO Max este fin de semana, repasemos algunos datos de la trama.

Con “House of the dragon”, la serie indagará en el pasado de Westeros, aquel lugar que fue testigo de más de un enfrentamiento entre casas reales. Así también, se mostrará cómo fue la guerra civil Targaryen.

¿Cuánto tiempo hay entre “House of the dragon” y “Game of thrones”?

HBO Max confirmó que “House of the dragon” estará ambientada 200 años antes de la trama de “Game of thrones” y tendrá como eje central a la familia Targaryen, mandato que tuvo una extensa duración y solo salió del poder tras la rebelión de Roberth Baratheon.

¿Cuáles son los personajes de “House of the dragon”?

Gracias a la web oficial de HBO, podemos conocer más sobre los personajes de “La casa del dragón”. Ellos son:

Princesa Rhaenyra Targaryen (Emma D’arcy)

Príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith)

Rey Viserys Targaryen (Paddy Considine)

Otto Hightower (Rhys Ifans)

Alicent Hightower (Ollivia Cooke)

Loprd Corlys Velaryon (Steve Toussaint).

Personajes de "La casa del dragón". Foto: HBO

¿En qué libro de George R. R. Martin está inspirada “House of the dragon”?

La serie toma como trama lo escrito en “Fuego y sangre”, libro que explica la historia de la familia Targaryen . Dividida en dos partes, la primera abarca desde el desembarco de Aegon hasta Aegon III. La segunda de Aegon ‎III hasta la revuelta de Robert Baratheon.

¿Veremos a los Stark y a los Lannister en “House of the dragon”?

Como personajes regulares no, pero podrían ser nombrados. Al ser una historia ligada más a la casa Targaryen, es probable que solo se tenga alguna referencia.

El universo "Game of thrones" volverá a la TV. Foto: HBO

¿Cuáles son las casas nuevas que estarán en “House of the dragon”?

Por el momento, han sido identificados los Hightower, al tener a Alicent como una figura central. Su padre, Otto, es mano del rey.

Así también tenemos a los Strong, quienes manejan Harrenhal, el castillo más grande de los Siete Reinos.

Alicent Hightower de "House of the dragon". Foto: HBO

“House of the dragon” llega este domingo 21 de agosto a HBO y HBO Max. El capítulo se emitirá a las 8.00 p. m.