La trama de ‘La Casa del Dragón’ se centra en el reinado de Viserys I Targaryen. Ante la incapacidad de concebir un hijo varón, el rey cuenta con la princesa Rhaenyra Targaryen como su única hija. Esta, por su condición de mujer y por tanto su supuesta incapacidad para heredar la corona, debe disputarse el Trono de Hierro con su tío Daemon Targaryen, el hermano menor del rey.

Considerada ya por la crítica como la digna sucesora de Juego de Tronos, se estrena mañana por HBO y HBO Max. “El tono que siembra ‘La Casa del Dragón’ es excepcional, vibrante, permitiendo que el espectador se adentre entre unos muros que lo ven y escuchan todo”, reza una de los comentarios de la página cartelera.com.

Foto: difusión

Matt Smith, quien interpreta al príncipe Daemon Targaryen, ha dicho que esta precuela de Juego de Tronos no es nada irreal, sabiendo el contexto actual en el que hay guerras reales como la que vive Ucrania.

“Es nuestro deber representar los libros como fueron escritos y son libros violentos, hay personajes violentos. El mundo medieval era violento, el mundo moderno es un mundo violento, solo tienes que ver alrededor, hay una guerra sucediendo ahora, así que esa es la historia que estamos presentando y es nuestra responsabilidad como contadores de historias representarla honestamente y bien; cuando es violento va a ser violento”, asegura sobre la serie de 10 episodios, basada en el libro Fuego y sangre, de George R.R. Martin, ambientada 200 años antes de los hechos de la serie Juego de Tronos y centrada en la Casa Targaryen, una dinastía contradictoria y conflictiva.

“Podemos aprender sobre qué no hacer al ver a los Targaryen. Para ser honesto, muchos de ellos van mal en el camino, pero eso es lo que lo hace interesante. Por momentos son como cualquier familia normal, se sientan a tener comidas juntos, a veces llegan tarde, es toda la política familiar normal y la política familiar de los Targaryen”, reseña.

Foto: difusión

Por su lado, Steve Toussaint, quien interpreta al adinerado Lord Corlys Velaryon, resaltó lo bien realizada de dicha producción. “Se ha hecho y lo hicieron extremadamente bien. Sabes que estás en ese mundo, pero estás viendo una historia diferente, personajes diferentes, motivaciones diferentes.

“Creo que la razón por la que me he divertido es porque tal vez no sea solo un villano”, expresó. “Creo que en realidad hay una gran cantidad de fragilidad, profundidad y locura interna allí... No es blanco y negro. Las cosas con Daemon pueden ir en cualquier dirección en cualquier momento”.

La guionista, Charmaine DeGraté, además, destacó que prácticamente todos los personajes femeninos se enfrentan a la misoginia. “Tienen múltiples argumentos y toda una vida lejos de esa historia misógina. No se ponen en la serie simplemente para cumplir un propósito. Y creo que eso es lo que lo hace tan especial”.