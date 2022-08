“House of the dragon”: ¿qué necesitas saber antes de ver la serie de HBO Max?

“House of the dragon”, serie creada por Ryan Condal y George R.R. Martin, es la nueva apuesta de HBO Max. Su estreno está agendado para el próximo 21 de agosto y los fans no podrían estar más emocionados por el resultado.

La superproducción no solo promete cumplir con las altas expectativas de los fanáticos, sino que intenta que olvidemos también a su predecesora “Game of thrones”. A continuación te compartimos todo lo que necesitas saber antes de su lanzamiento en la plataforma de streaming.

Trama

“House of the dragon” nos contará qué le pasó al linaje de los Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros, hasta su caída en la revolución. Asimismo, veremos cómo un conflicto intrafamiliar causará la división de la realeza en dos bandos.

¿Cuál es la conexión con “Juego de tronos”?

“House of the dragon” se remonta 300 años antes de los eventos de “Game of thrones”. Es el primero de varios spin-off que planea HBO y que expandirá lo poco que conocimos en la serie original. Dependiendo de su éxito, podríamos ver más o ninguna secuela.

Historia en la que se basa la nueva serie de HBO Max

La serie está basada en el libro “Fuego y sangre” de George R. R. Martin, que precede cronológicamente a “Canción de hielo y fuego”. “La riqueza de detalles y las capas del universo que ha creado es extraordinaria, y abundan los sorprendentes giros narrativos”, aclama Sunday Express.

La casa Targaryen

La casa Targaryen es una casa noble que logró escapar de la Maldición de Valyria. Los sobrevivientes vivieron durante siglos en la isla de Rocadragón hasta que decidieron expandirse y conquistar seis de los siete reinos.