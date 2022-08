Jean-Claude Van Damme iba a ser Depredador: ¿por qué no logró pelear contra Schwarzenegger?

Jean-Claude Van Damme es una de las estrellas de acción más famosas del cine. Su paso por Hollywood dejó icónicas películas, como “Doble impacto”, “Timecop” y la legendaria “Contacto sangriento”, en la que compartió roles con el mítico Bolo Yeung, otro hito del género de acción y artes marciales. Sin embargo, el actor belga estuvo a punto de formar parte de la exitosa saga “Depredador”.

Estrenada en 1987, “Predator” estuvo protagonizada por Arnold Schwarzenegger y en poco tiempo se convirtió en un gran suceso de la cultura pop. Si bien el austriaco dio vida al mayor Alan ‘Dutch’ Schaefer, Van Damme iba a ser su oponente alienígena.

Jean Claude Van Damme es uno de los mayores exponentes del cine de artes marciales. Foto: composición LR/The Cannon Group/Warner Bros

¿Por qué Jean-Claude Van Damme no fue Depredador?

Para el momento en el que “Depredador” estaba en producción, Jean-Claude era prácticamente un desconocido, por lo cual no era un ‘pecado’ que estuviera bajo un traje de cuerpo completo. Pero fue justo este detalle que lo hizo desistir de unirse al reparto.

“Me pusieron en la boca como un tubo (para respirar). Estuve cubierto con ese yeso durante al menos 20 minutos. Hacía mucho calor. Mi amigo me dijo: ‘Si no puedes respirar, solo tienes que (mover) el dedo y te quitaré eso’. Y lo hice. Empecé a entrar en pánico. Y ellos dijeron: ‘¡No! ¡Cinco minutos más!’”, expresó a The Hollywood Reporter en 2019.

No solo le era incómodo estar dentro del uniforme, sino que también podría generar riesgos para él porque el traje era de goma y el rodaje tenía como fondo la selva, en donde el terreno era irregular y había altas temperaturas.

“Cuando Joel (Silver, el productor) me pidió que saltara, supe que iba a ser malo. Le dije: ‘Esto es imposible, Joel. Creo que vamos a tener un problema’”. De ese modo, terminó por ser despedido de lo que podría haber sido uno de los más grandes papeles de su carrera.