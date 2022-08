Ginger Gonzaga: “Debemos empujar a los que amamos a alcanzar su potencial”

Hoy se estrena ‘She-Hulk: defensora de héroes’, la nueva serie de Marvel que llega a través de Disney+ y que sigue la historia de Jennifer Walters (Tatiana Maslany), una abogada que hace malabares entre su carrera como experta en casos legales sobrehumanos y su propia versión, verde y superpoderosa de dos metros de altura. En el elenco estelar figuran también Mark Ruffalo (Bruce Banner), Tim Roth (Abominación), Benedict Wong (como el hechicero Wong) y Ginger Gonzaga, quien interpreta a Nikki Ramos, la mejor amiga de la protagonista, con quien conversamos en exclusiva a través del Zoom.

— ¿Qué tanto sabes del mundo de Marvel y cuán fan eres de los superhéroes?

— No conocía mucho de los cómics, pero había visto todas las películas en el cine, así que todo lo que sé de Avengers fue a partir del Capitán América y me obsesioné.

— ¿El Capitán América es tu superhéroe favorito?

— Sí, me encantó la teoría del tiempo, es genial. Hablamos de él en la serie, sobre si tendría o no tiempo para tener una novia, era muy gracioso, de verdad me encanta. Y ahora me he obsesionado también con Pantera Negra que ha reemplazado su puesto. Es mi nuevo favorito.

— Sabemos que Nikki Ramos es la mejor amiga de She-Hulk. ¿Cómo describirías a tu personaje?

— Nikki es muy libre y divertida, es como esa amiga que siempre apoya y que todo el mundo merecería tener. Yo he visto mucho de eso en mis relaciones, pero también he visto que las personas están shockeadas con ella. No estoy segura si apoyan a sus amigos todo el tiempo, pero yo sí creo que deberíamos estar empujando siempre a las personas. Amo eso de Nikki. Ella de verdad quiere que las personas que verdaderamente ama en su vida alcancen su potencial y se diviertan mientras lo hacen.

— Para ti, como comediante, ¿qué tan importante es el humor en las historias de superhéroes?

— Estoy obsesionada con la comedia, y sí, Nikki llega con esa cuota cómica. Creo que es muy importante para la historia y como se cuenta, sobre todo, en este tipo de historias donde hay muchas cosas y alegorías. Creo que es más divertido si te puedes reír de ti misma y de la sociedad. Por eso estoy agradecida de que She-Hulk sea tan cómica. La gente escucha más cuando las cosas son divertidas, nada suena tan terrible cuando tienes la capacidad de reírte.

Tatiana Maslany será quien de vida a Jennifer Walters - She Hulk. Foto: composición LR

— ¿Cómo ha sido compartir escenas con una actriz como Tatiana Maslany?

— ¡Es la peor, no la soporto! ¡Mentira! Es la mejor, es el tipo de actriz con la que me encanta trabajar. He tenido suerte de hacerlo con actores muy libres, abiertos, vulnerables, y eso es Tatiana. Es muy confiada en lo que hace, sabe lo que hace, fluye. Es un premio trabajar con ella, me siento muy cómoda cuando actúo y también cuando estamos fuera del set, es muy divertido.

— Algunos fans no quedaron felices con ciertas cosas que se vieron en el tráiler de la serie, como, por ejemplo, el traje amarillo de Daredevil en lugar del rojo, o con la apariencia de Abominación, porque dicen ‘que luce más humanizado’. ¿Qué piensas de esto?

Creo que es una reacción muy humana porque a She-Hulk nunca se le ha visto antes. Cuando lees un libro, tienes una imagen del personaje en tu mente y cuando ponen la película estás como: ‘¿qué? Así no es’. Creo que es natural y creo que también hubiera sido muy raro si todos amaran todo lo que hacemos. Cuando anunciaron Avatar, yo estaba como: ‘¿qué es esto?’, hasta que finalmente vi la película y la amé. Creo que va a ser de la misma forma con She-Hulk, cuando vean la serie, entenderán. Creo que así simplemente funcionan los seres humanos, no me molesta. Personalmente, tengo cero críticas.

— ¿Qué proyectos tienes a futuro?