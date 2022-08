“No hice nada para merecer el papel”: Odenkirk agradece a fans tras fin de “Better call Saul”

La historia creada por Vince Gilligan ha llegado a su final. Tras estrenar “Breaking bad” y “El camino: a Breaking Bad movie”, la trama tenía todavía que cerrar el spin off “Better call Saul”, el mismo que terminó este martes 16 agosto de 2022. Con el capítulo “Ya no queda nada” en Netflix y AMC, Jimmy McGill le dijo adiós a la televisión.

Como es costumbre, los actores han comenzado a despedirse de sus personajes y agradecer a los fans por mantenerse fieles a la serie. En ese sentido, el actor que también usó sus redes sociales fue Bob Odenkirk, intérprete detrás de Saul Goodman.

El artista compartió un mensaje para sus seguidores en Twitter: “Todos me ha estado preguntando cómo me siento al despedirme de Saul Goodman y “Better call Saul”. No soy bueno respondiendo esa pregunta. Francamente, para mí, es difícil hablar de esa experiencia e incluso sobre el personaje. Son muchas partes que encajan bien. Es un misterio para mí cómo sucedió”.

En su mensaje, Bob Odenkirk también agradeció al creador de la historia Vince Gilligan y al productor Peter Gould: “No hice nada para merecer este papel, pero espero haberlo hecho bien durante seis temporadas”.

Jimmy ya ha estado en presión previamente, por lo que no es muy difícil imaginarlo nuevamente ahí. Foto: AMC

El actor también compartió su gratitud con el elenco, la producción y con los fans de “Better call Saul”, quienes lo acompañaron durante los últimos seis años.

“Gracias por darnos la oportunidad. Podríamos haber sido odiados por simplemente intentar hacer un programa, pero nos dieron una opción. Espero que lo hayamos aprovechado al máximo”.

Fans volverán a ver al elenco de “Better call Saul” en la ceremonia de los Emmy de este 2022. A la gala llegan con siete nominaciones, incluidos mejor actor y actriz en una serie dramática para Odenkirk y Rhea Seehorn, respectivamente. El evento será el 12 de septiembre.