“Better call Saul” llegó para expandir “Breaking bad”. Con un total de 6 temporadas, finalmente conocimos la historia del abogado Saul Goodman y el final ha estado a la altura de las expectativas. Incluso hay quienes afirman que la serie superó a su predecesora.

Para el protagonista Bob Odenkirk, ambas historias se complementan. “No podrían haber hecho una sin la otra primero. Una serie como la nuestra no podría haber existido”, contó a The New York Times, pero varios fans creen que el spin-off es superior y razones no le faltan.

Tiene 2 funciones: spin-off y precuela

“Better call Saul” tiene 2 funciones. El primero es ser un spin-off que nos cuente la evolución de Jimmy a Saul Goodman. El segundo, servir como puente a “Breaking bad” y atar cabos sueltos.

No utiliza la acción para crear “shock value”

La historia de Walter White estuvo muy ligada al mundo del narcotráfico, carteles, criminales y la DEA. Sin embargo, BCS resuelve la mayoría de sus conflictos en un juzgado y el discurso como principal arma.

Una trama menos universal y más complicada

‘Better call Saul’ es un relato más personal con muchos aspectos de la vida de un abogado. Por este motivo, es menos relacionable que “Breaking bad” y aun así lograron un resultado igual de bueno.

Mantiene tu atención aunque sepas el final

A diferencia de “Breaking bad”, los fans ya conocían el destino de Saul, por lo que el spin-off tenía la complicada tarea de crear otras subtramas, mantener la tensión y no convertir al abogado en el único protagonista.

Las relaciones humanas son más complejas

Jimmy siempre ha tenido una relación compleja con sus amigos, familiares como Chuck McGill e incluso enemigos. Nunca fue fácil zanjar las rivalidades y los showrunners se tomaron el tiempo para sacarle el mayor provecho tomándose el tiempo necesario.