Steve Barron: “La serie es una oda a los viajes tras el covid”

Universal Premiere, el nuevo canal premium de Universal+, estrenó la serie “La vuelta al mundo en 80 días” (todos los domingos un nuevo capítulo), adaptación de la novela publicada por Julio Verne en 1872, que narra la hazaña de Phileas Fogg, un caballero inglés que apuesta 20 mil libras esterlinas con la promesa de atravesar desiertos, selvas y violentos mares en menos de tres meses.

Protagonizada por la estrella de “Doctor Who” David Tennant, como Phileas Fogg; Ibrahim Koma como Passepartout y Leonie Benesch como la periodista Abigail ‘Fix’ Fortescue, la historia transcurre en países como Inglaterra, Francia, Italia, India, Hong Kong y Estados Unidos. Además, los viajeros recorren el mundo en globo aerostático, tren, barco y hasta a camello.

“Creo que es una oda a viajar. Después del covid, estuvimos encerrados en nuestras casas sin poder salir ni explorar. Pero ahora sí podemos, por eso la serie es una oda a los viajes y a ser capaces de visitar y tener aventuras”, manifiesta el director Steve Barron a través del Zoom a La República, en relación al aporte de esta versión del clásico de Verne al mundo de hoy.

Ampliamente conocido por su trabajo como director en emblemáticos videos musicales en los años 80, entre ellos, “Billie Jean” (Michael Jackson), “Money for nothing” (Dire Straits), “Baby Jean” (Rod Stewart) y “Take on me” (A-Ha), que se convirtieron en verdaderos clásicos del audiovisual, Barron ha sabido llevar toda esa creatividad y capacidad de romper con el molde a sus películas y series. “Aprendí mucho sobre la creación de videos visualmente atractivos, así que me sirvió como director de muchas formas, porque hice como 120 videos. Eso fue para mí como una escuela de formación, un jardín de niños, un lugar para aprender y desarrollar ideas, descubrir cuáles funcionaban y cuáles no. Eso se convirtió en algo importante para mí. Obviamente, todo lo que haces está influenciado por lo que has vivido y tu experiencia, y la mía con los videos musicales ha sido amplia. He intentado muchas cosas distintas y he tenido la suerte de que me dieran libertad para hacerlo”, cuenta.

De hecho, en “La vuelta al mundo en 80 días” se incluye a un nuevo personaje que se suma a la aventura: la periodista Abigail ‘Fix’ Fortescue. “Ha habido algunos cambios, agregamos el personaje de Fix, como mujer, que ha leído sobre el viaje y está ahí para ser una inspiración. También creamos esta idea del compañero que no estaba presente en el libro, les dimos una historia detrás y también hay un giro distinto al que planteaba Julio Verne. Los dos personajes principales son brillantes, han pasado por siglos y la gente aún los ama”, revela el director, sin desestimar que gran parte de la historia se basa en el libro.

"La vuelta al mundo en 80 días" está protagonizada por David Tennant, como Phileas Fogg; Ibrahim Koma como Passepartout y Leonie Benesch como Abigail ‘Fix’ Fortescue. Foto: difusión

PUEDES VER: Stephen King te recomienda esta serie de terror con asesinos seriales

“Hay muchas influencias: las cosas primarias, el protagonista Phileas, un francés que vive en Londres, que es manager de un club muy conocido y toda la gente pensando que está loco y nunca va a lograr su objetivo. Ahí está el corazón de la historia. Casi todos los episodios están en el libro, con su compañero francés y el viaje en sí mismo. Pero es una interpretación que se ha hecho de forma muy inteligente también y con otras decisiones como agregar a una tercera persona en el globo, que es Fix, y que hace esta historia muy fuerte”, dice.

Steve Barron admite que fue complicado grabar durante la pandemia. “El primer episodio se detuvo y volvimos después de seis meses con todos los cuidados, las mascarillas, manteniendo la distancia, pensando cómo hacer las cosas. Es más difícil mantener la comunicación, fue una grabación bien dura, pero menos mal tenemos grandes actores y un equipo de cámara genial que se mantuvo junto siempre”.