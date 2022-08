“Los anillos de poder”: creador responde a comparaciones con “Game of Thrones”

“El señor de los anillos: los anillos de poder” es la nueva serie de Amazon Prime, que expandirá la trilogía original basada en las novelas de J. R. R. Tolkien. La historia estará ambientada en la Segunda Edad del Sol, cuando se crearon dichos anillos, y los fans de la saga no podrían estar más emocionados por su estreno.

Pese a su exitoso pronóstico, la producción no se ha podido librar de las comparaciones con “House of the dragon” y “Game of thrones” días antes de su lanzamiento en la plataforma de streaming. Al respecto, el showrunner Patrick McKay contó a The Hollywood Reporter que también hablaron mucho de esto.

“No pensamos en el programa en términos de qué género u otros podrían estar disponibles. Pensamos en (Tolkien). El trabajo de su vida fue crear este mundo. Esta es su Tierra Media, las regiones más allá, y solo queríamos ser fieles a eso y olvidarnos de lo que podría estar sucediendo en otro reino en otro lugar”, explicó.

“El trabajo de Tolkien es infinitamente aplicable a través de culturas y épocas, y nos sentimos muy agradecidos de poder darle vida en nuestro tiempo”, agregó para el medio especializado.

El señor de los anillos: los anillos de poder, reveló 23 nuevos posters para los fanáticos de J. R. R. Tolkien. Foto: composición/Amazon Prime Video

¿De qué trata “Los anillos de poder”?

“El drama épico se desarrolla miles de años antes de los eventos de “El hobbit” y “El señor de los anillos”. Durante sus 8 episodios, conoceremos la era en la que se forjaron grandes poderes, los héroes fueron puestos a prueba, la esperanza casi muere y un terrible villano amenaza con cubrir todo el mundo en tinieblas”, señala la sinopsis oficial.