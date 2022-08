Daniella Perez, actriz asesinada por su coprotagonista: HBO Max reabre caso que enlutó a Brasil

HBO Max decidió revivir un caso policial que en su momento conmocionó a Brasil: el asesinato de Daniella Perez. En 1992, la joven actriz de 22 años fue víctima de Guilherme de Pádua, un hombre que no era desconocido para ella, sino todo lo contrario: era su compañero de trabajo.

Bajo el nombre “Pacto brutal: el asesinato de Daniella Perez”, la docuserie indaga en el antes y después del crimen, el móvil del mismo y la lucha de Gloria Perez, la madre de la actriz, que 30 años después pide al público no olvidar de lo que le pasó a su hija.

¿Quién era Daniella Perez?

Nacida el 11 de agosto de 1970, la actriz fue hija de Gloria Perez, guionista de populares telenovelas en Brasil, como “El clon”. Aficionada al teatro y la danza, la joven hizo su debut en la televisión en 1989 con “Kananga do Japão”, producción en la que conocería a su futuro esposo, Raul Gazolla.

Daniella Pérez y Raul Gazolla. Foto: captura de HBO Max

Daniella, Guilherme y “De corpo e alma”

Como se cuenta en el primero capítulo, “La noche que nunca terminó”, Daniella Perez logró fama en Brasil tras su participación en “O dono do mundo”, lo que le permitió ingresar a “De corpo e alma”, telenovela en la que su madre era la escritora.

Aquí dio vida a Yasmin, personaje que tenía dos intereses amorosos: Bira (Guilherme de Pádua) y Caio (Fábio Assunção).

Con Daniella ya considerada una actriz importante en la escena brasileña, las cosas fueron cambiando para ella cuando su personaje y el de De Pádua rompieron en la ficción. Con fama ganada, el actor se vería rezagado ante el éxito de su coprotagonista.

Daniella y la obsesión de Guilherme

La noche del 28 de diciembre de 1992, Daniella y Guilherme grabaron la última escena como pareja. Tras esto, testigos afirmaron que el actor sufrió una crisis de nervios y rompió en llanto. Desesperadamente, salió en busca de la actriz y la encontró en el estacionamiento del estudio de grabación.

“En el juicio, Guilherme dijo sentirse preocupado porque su papel se estaba reduciendo: solo había aparecido en dos capítulos esa semana. Vio en Dani la oportunidad de mantenerse, pero no lo logró”, contó Gloria Perez.

El plan de Guilherme de Pádua y Paula Thomaz

Tras comprar artículos para ocultar lo que sería el asesinato de Daniella, Guilherme y Paula —su esposa, que en ese momento tenía cuatro meses de embarazo— tomaron su vehículo y fueron por la actriz a los estudios de Tycoon.

De Pádua interceptaría a Perez en el estacionamiento, conversarían, pero fueron interrumpidos por fanáticos que le pidieron tomarse una foto. Luego de esto, testigos afirman que los dos discutieron en una gasolinera cercana. El hombre la golpeó y la dejó inconsciente. Daniella fue secuestrada.

La última foto de Daniella Perez. Foto: captura de HBO Max

Guilherme y Paula llevaron a Daniella a una área descampada. Todavía inconsciente, la actriz fue asesinada de 18 puñaladas.

La autoría del crimen no demoró en ser descubierta, ya que un abogado que pasaba por el lugar vio autos estacionados en mitad de la carretera y anotó las placas. Más adelante, este dato serviría a la Policía para dar con los asesinos.

“Uno de los oficiales me dijo que el asesino siempre vuelve a la escena de su crimen, y eso pasó. Guilherme fue a la comisaría a darnos el pésame. Me abrazó y a Raul también. Fue increíble”, contó Gloria Perez a HBO Max.

Juicio y prisión

Con las pruebas contra Guilherme de Pádua —halladas incluso por la misma Gloria Perez, quien denunció la dejadez de la Policía en el caso de su hija—, el actor, en primera instancia, negó el hecho; pero tras un duro interrogatorio confesó el crimen. Por su parte, Paula dijo que estuvo presente en el asesinato de Daniella, pero negó estar involucrada.

Guilherme y Paula fueron detenidos y no fue hasta cinco años después del crimen, en 1997, que recibieron sus condenas. De Pádua fue a prisión por 19 años y Thomaz por 18. Para ese entonces, la mujer ya había dado a luz y se había divorciado del actor.

Gloria Perez, guionista y madre de Daniella Perez. Foto: captura HBO Max

¿Qué pasó con Guilherme de Pádua y Paula Thomaz?

Como se cuenta en “Pacto brutal”, ambos salieron de prisión en 1999, tras solo haber cumplido 7 años de prisión. Sus condenas se redujeron por buen comportamiento.

“Hoy, él es pastor de una iglesia y la otra es una mujer más que disfruta su vida, una que Dani no pudo tener”, contó Raul Gazolla, viudo de Daniella.

En la recta final del documental, Gloria Perez mencionó que ella y su familia aceptaron realizarlo porque buscan que la opinión pública no se olvide de lo que pasó. “Pasaron 30 años y ambos siguen dando signos de ser iguales, no cambiaron, no hay remordimiento. Dani ya no está y ellos están libres”, compartió.