Taylor Swift postulará su corto “All too well: the short film” a los Oscar

“All too well: the short film”, el video musical de Taylor Swift, ha sorprendido a la industria cinematográfica. Según The Hollywood Reporter, ha calificado como elegible para competir en la próxima edición de los Premios Oscar, en la categoría mejor cortometraje de acción en vivo.

De acuerdo al informe, la cantante ya está trabajando con una “empresa de consultoría de primer nivel para guiar la campaña de premios (del proyecto)”. Sus miles de fans no podrían estar más emocionados, porque significara un importante paso para su carrera como artista completa.

Swift fue quien escribió y dirigió el video de 13 minutos. El corto está ambientado e inspirado en la nueva versión de “All too well”, perteneciente a su álbum “Red (Taylor’s version)”. La trama cuenta la cómo fue su relación amorosa de tres meses con Jake Gyllenhaal.

Como se recuerda, su noviazgo tuvo lugar a finales del 2010. La noticia tomó por sorpresa a todos sus fans y se espera que este cortometraje revele más detalles al respecto.

Cabe resaltar que, Taylor Swift no es la única estrella de la industria musical que competirá en dicha categoría. Su cortometraje podría enfrentarse a “We cry together”, de Kendrick Lamar, que también nos contará el drama de una pareja.