Taylor Swift: “All Too Well: The Short Film” es elegible para ser nominado en los Oscar 2023

Atención swifties, Taylor Swift podría ganar un Oscar en el futuro. La cantante puede ser nominada a la prestigiosa estatuilla debido a uno de sus últimos trabajos,“All Too Well: The Short Film”, en la categoría de mejor cortometraje de acción en vivo, de acuerdo a lo publicado por The Hollywood Reporter.

La cantautora ya se habría contactado con una “empresa de consultoría de primer nivel para guiar la campaña de premios (del proyecto)”, señala el medio referido.

PUEDES VER: Taylor Swift recibe doctorado en Bellas Artes y brinda emotivo discurso por grado académico

¿A qué premios Oscars podría postular “All Too Well: The Short Film”?

El cortometraje de Swift se estrenó en línea y fue proyectado en el AMC Lincoln Square, en la ciudad de Nueva York, el pasado 12 de noviembre. Lamentablemente, para la cantante de “Red”, la fecha de lanzamiento hace que el proyecto no sea elegible para la categoría de mejor película de los Premios de la Academia, ya que las cintas deben ser lanzadas no antes del año calendario anterior a la ceremonia de los Oscar, según THR.

Sin embargo, la ventana de elegibilidad para el mejor corto de acción en vivo es diferente, y corre desde el 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022, lo que hace que el debut como directora de Taylor sea un contendiente.

Pese a esto, ningún representante de los Premios de la Academia se ha pronunciado sobre una futura nominación de “All Too Well: The Short Film”.

¿Por qué Taylor Swift decidió grabar “All Too Well: The Short Film”?

Swift escribió y dirigió el video de 13 minutos ambientado e inspirado en la nueva versión de 10 minutos de su laureado tema “All Too Well”, que aparece en su último álbum relanzado, “Red” (Taylor’s Version). El estreno de la canción fue en el año 2012.

Antes de que el cortometraje fuera lanzado en Youtube, la cantante realizó una proyección privada para sus fans en la ciudad de Nueva York. Aquí se presentó junto con las estrellas del proyecto, la estrella de “Stranger Things”, Sadie Sink, y el actor de “Teen Wolf”, Dylan O’Brien.

Ambos intérpretes se mostraron muy comprometidos con el conmovedor proyecto e incluso alentaron a los espectadores a emocionarse con lo visto, llegando al punto de darles ‘pañuelos preventivos’ para que pudieran dejar fluir sus sentimientos durante la proyección.

¿Qué pensaba Taylor Swift sobre “All Too Well: The Short Film”?

Taylor cantó “All Too Well” (versión de 10 minutos) en vivo después de la proyección del cortometraje y reflexionó sobre este proyecto con la prensa que llegó al evento.

“ Un sello discográfico no eligió esta canción como single. Nunca hicimos un video para ella. Esta fue una canción que comenzó como una más en el álbum. Y (los fans) fueron y la convirtieron en lo que ahora es ”, señaló Taylor.

¿De qué trata “All Too Well: The Short Film”?

Según cuenta la leyenda, “All Too Well” se habría inspirado en una ruptura devastadora que Swift soportó hace más de una década. Los fanáticos de la cantante creen que el tema estaría inspirado en su separación de Jake Gyllenhaal.

Este rumor tomó más fuerza al notar que los protagonistas del cortometraje tienen 19 y 30 años, la misma diferencia de edad que tenían Taylor y el actor de “Secreto en la montaña”. Además, el acento y movimientos que Dylan O’Brien desempeñó en la pieza cinematográfica se asemejan misteriosamente a los de Jake.

La película narra la historia de un romance apasionado e inocente, lleno viajes y momentos cálidos cerca de un lago y, por supuesto, la infame bufanda que el protagonista masculino guardó luego de uno de sus primeros encuentros. La prenda en cuestión es ya una figura popular en internet y ha provocado que muchos fans de Swift se refieran a Gyllenhaal como el “roba bufandas”.

La historia prosigue y nos muestra los puntos bajos de la relación. La protagonista y su pareja discuten acaloradamente después de que él, aparentemente avergonzado de estar con ella, soltó su mano en una cena con sus amigos. Ante sus reclamos, él califica la situación como estúpida y su reacción como ridícula y egoísta.

Cuando la relación termina, la vemos celebrando su cumpleaños número 21 rodeada de amigos y sin familia, pero sin novio. La historia termina 13 años después, cuando la heroína (ahora adulta y exitosa, interpretada por una pelirroja Swift) promociona un nuevo libro, mientras su ex la observa a través de una ventana, todavía con su vieja bufanda.

¿Qué piensan Sadie Sink y Dylan O’Brien sobre trabajar en “All Too Well: The Short Film”?

La actriz de “Strangers Things” resaltó haber sido parte de un proyecto tan famoso y especial para un gran número de personas. “De principio a fin, esta ha sido una experiencia tan surrealista, y estoy muy contenta de que finalmente podamos compartir esto con todos”, admitió Sink.

Por su parte, O’Brien bromeó y dijo que “lamentaba” haber interpretado al malo, además de decir que: “Taylor es una genio y es la persona más hermosa del mundo. Esto es realmente especial. Todavía me estoy recuperando, no puedo. Ni siquiera lo creo. Gracias por dejarme ser parte de esto”.

Sadie Sink reveló que elegiría una canción de Taylor Swift para salvarse del terrorífico Vecna en "Stranger Things 4". Foto: composición/ Netflix/ AFP

Taylor Swift recibe doctorado en Bellas Artes y brinda emotivo discurso por grado académico

Taylor Swift fue homenajeada este 18 de mayo por la Universidad de Nueva York. La institución le dio un doctorado honoris causa en Bellas Artes. La cantante de 32 años recibió el reconocimiento por su carrera musical y trabajo social.

La cantante brindó un emotivo discurso en el campo de los Yankees, equipo de béisbol de la ciudad norteamericana. “La última vez que estuve en un estadio de este tamaño estaba bailando con tacones y usando un leotardo brillante. Este conjunto es mucho más cómodo”, expresó la intérprete.