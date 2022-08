Cine y series 14 AGO 2022 | 13:33 h

Armie Hammer: “el caníbal de Hollywood” protagonizará documental de escándalo

El actor de “Call me by your name” tuvo 9 meses de rehabilitación tras ser acusado de canibalismo, violencia sexual y psicológica.

Armie Hammer es conocido por las películas "Call me by your name" y "Muerte en el Nilo". Foto: La Cinéfacture