Nickelodeon: Jennette McCurdy y otras estrellas víctimas de Dan Schneider

La popular “iCarly”, una de las series estrella de Nickelodeon, gozó de gran popularidad por cinco años. En sus episodios, nos deleitamos con las irreverentes ocurrencias de Carly Shay, Sam Puckett y Freddie Benson sin imaginar el calvario que vivía Jennette McCurdy.

Por medio de su libro “I’m glad my mom died”, la actriz reveló la complicada relación con su madre y acusó a Dan Schneider de cometer abusos de poder cuando ella tenía 18 años. Sin embargo, no habría sido la única víctima del exproductor despedido poco después del movimiento #MeToo.

En 2022, LA Times publicó una nota llamada “Groomed to be all that”, en la que sacó a luz cómo el exproductor llevaba a menores de edad a un campamento para aprender sobre la fama y actuación. Sin embargo, las acusaciones sin argumentos fueron reduciéndose con el tiempo.

El tema parecía olvidado hasta el embarazo de Jamie Lynn Spears, que reavivó la polémica porque apuntaba a Schneider como el presunto padre. Amanda Bynes denunció haber sido acusada en sus estados de Twitter y McCurdy publicó un video en el que imita a Bynes y dice: “Dan, mira lo que me has hecho”.

Alexa Nikolas confesó que el reencuentro de “Zoey 101″ le despertó viejos traumas de la adolescencia, época en la que se encontraba rodando la ficción. “Nunca quise ser parte de la reunión. Especialmente, si Dan era parte de él. Todo era sarcasmo y lo ridículo que es todo esto (... ). Estoy en shock todavía”, contó en sus redes sociales.

Otro caso que ha preocupado a los fans es el de Erin Sanders luego de que algunas fotos con Schneider salieran a la luz. En estas, se aprecian situaciones un poco extrañas con varias jóvenes actrices sentadas arriba suyo o sin respeto a su espacio personal. El problema, en estos casos, es que nunca hubo una acusación oficial ante la justicia.