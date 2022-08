Vera Farmiga: “La moral juzga de formas distintas en tiempos de guerra”

La actriz estadounidense Vera Farmiga, estrella de icónicas sagas del cine de terror como El conjuro y Anabelle, es la protagonista de ‘Five days at Memorial’, la nueva serie que se estrena mañana por Apple TV+.

En personaje. Como la doctora Anna Pou en la serie de Apple TV+. Foto: difusión

En esta historia, que relata el impacto que tuvo el huracán Katrina en el Memorial Center de Nueva Orleans en 2005, cuando se cortó el suministro eléctrico, el calor se disparó y decenas de enfermos y profesionales quedaron atrapados; Farmiga interpreta a Anna Pou, la doctora que fue arrestada (mas no acusada), por presunto asesinato en segundo grado de algunos pacientes, cuando tuvo que decidir, junto con otros colegas, dejar morir a unos para salvar a otros.

La serie dirigida por John Ridley (12 años de esclavitud) y Carlton Cuse (‘Lost’) se basa en el libro de la periodista y ganadora del Pulitzer Sheri Fink y cuenta con un elenco de lujo, entre ellos, Cherry Jones, Robert Pine y Adepero Oduye. Mañana se estrenan los tres primeros capítulos, seguidos de un nuevo episodio todos los viernes hasta el 16 de setiembre.

La República conversó con Vera Farmiga junto con otros medios de la región a través del Zoom, sobre su nuevo rol, la eutanasia y el derecho a morir con dignidad.

—¿Cómo fue tu preparación para interpretar a la doctora Anna Pou?

—Fue lo más retador de toda mi vida. He estado siempre entrando y saliendo de hospitales por seres queridos, postrados en su camas, involucrada en sus procesos de muerte como el caso de mi abuela, encerrada en este mundo donde la morfina estaba justo en la refrigeradora. He tenido experiencia de vida bastantes ligadas que me ayudaron a hacer esas conexiones para mí misma, eso ha sido muy útil en la investigación. He entrevistado a los amigos de Anna, a sus pacientes y abogados. Si quieres saber cómo es un doctor, pregúntale a su entorno. Todo eso ha sido una fuente para mí. También vi sus entrevistas por radio y televisión, sus testimonios una y otra vez. Lo más interesante fue confiar en un guion increíblemente bien escrito con la intención de dar lo mejor de mí para darle a la audiencia cómo era estar en sus zapatos. Todos queríamos retratar las perspectivas únicas de nuestros personajes con su integridad, para entender lo que atravesaron.

—Describes tu rol como el epítome de un buen doctor, especialista en su campo, pero ¿encontraste similitudes entre Lorraine Warren, tu personaje en El conjuro, y la doctora Anna Pou?

—¡Oh por Dios! Es muy interesante, estoy segura de que las hay, ambos personajes se cortaron su dedo medio para enfrentarse a sus demonios. Anna Pou es muy diestra en lo que hace y está involucrada en el negocio de la salud, como Lorraine, que dedica su vida a ayudar a otros, ella pone su bienestar y salud mental, y pone a los otros antes que ella. Lorraine se ponía a sí misma en situaciones peligrosas con la intención y misión de ayudar a las personas a través de momentos dolorosos de su vida y también momentos escalofriantes y creo que en ese sentido puedo alinearlas y admirarlas como mujeres reales que se asustan y se saturan, que pueden fallar, pero que van a luchar a cada paso que den.

—La serie habla sobre el tema de la eutanasia. ¿Qué piensas sobre el derecho de morir con dignidad?

—Creo que es un proceso muy íntimo, puedo decirte lo que querría yo o mis niños si es que quisiera decidir, pero me pongo muy emocional, soy sincera, no sé qué sería bueno para mí o para todos. La moral juzga de formas muy distintas en tiempos de guerra. Lo dejaré ahí para los éticos, los filósofos y médicos, que ellos lo resuelvan.