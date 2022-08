“Mi salud mental era primero”: Sam de “iCarly” explicó por qué no aceptó estar en reboot

En el 2007, Nickelodeon produjo “iCarly”, una serie que se volvería la favorita de miles de espectadores en el mundo. Con Miranda Cosgrove, Jennette McCurdy, Nathan Kress, Jerry Trainor y Noah Munck de protagonistas, esta ficción estuvo al aire solo cinco años, tiempo que le permitió consolidarse como una de las más vistas.

Con el paso de los años, mucho se habló de una nueva temporada, pero no sería hasta el 2021 que Paramount Plus anunció que tenía listo un reboot de la serie. Con la mayoría del reparto retomando sus personajes, la única que no volvería sería Sam Puckett, papel interpretado por McCurdy. Con el lanzamiento de su biografía, la actriz habló del por qué no aceptó volver a la televisión.

“I’m glad my mom died”, el revelador libro de Jennette McCurdy

Antes de que sus memorias llegaran a las tiendas el último 9 de agosto, la exactriz reflexionó con Entretainment Tonight sobre cómo fue su complicada relación con su madre, Debra McCurdy, y cómo estuvo viviendo bajo su estricto poder todo el tiempo que fue parte de “iCarly”.

“Era algo que quería contar hace tiempo”, dijo McCurdy sobre el título de su libro. “Estoy realmente contenta. Si ella estuviera viva, todo esto seguiría atrapado dentro de mí. Cada decisión importante en mi vida no hubiera sido posible”, compartió.

Portada del libro de Jennette McCurdy: “I’m glad my mom died” (Me alegro de que mi mamá muriera, en español). Foto: Jennette McCurdy/Instagram

Jennette McCurdy explica por qué no está en el reboot de “iCarly”

En otro momento, McCurdy habló sobre “iCarly” y su amistad con Miranda Cosgrove. En sus memorias, la mujer de 30 años reveló su primera impresión de su coprotagonista.

“Caminaba sola para recoger comida de un restaurante cercano cada día, ¡sola! ¿Cómo era eso posible? Ella conocía a tantos artistas, pero mamá no me permitía escucharlos porque decía que esa música podría hacerme querer ‘hacer cosas malas’”, escribe McCurdy. “Mamá me advirtió que no me acercara demasiado a Miranda porque ‘ella no creía en Dios’”, agregó.

Pese a la negativa de la madre, McCurdy y Cosgrove se volvieron grandes amigas, amistad que mantienen hasta hoy y que sirvió para hablar sobre el reboot de “iCarly”.