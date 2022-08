“El silencio de los inocentes” vuelve a cines: ¿de qué trata el clásico del terror?

La película con Hannibal Lecter ganó en total 5 premios Oscar, una hazaña que solo se ha visto 3 veces en la historia del cine. Aquí te contamos de qué trata, por qué deberíamos mirarla y cuándo regresa a cines.

"The Silence of the Lambs" está protagonizada por Jodie Foster, Anthony Hopkins y Scott Glenn. Foto: composición LR / Orion Pictures

Cine y Series LR LRTendencias ediciondigital@glr.pe