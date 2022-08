Olivia Newton en “Grease”: el icónico y romántico tema que TikTok revivió

Olivia Newton-John falleció este 8 de agosto de 2022, el ícono de inicios de los 80 que encantó a toda una generación gracias a su papel de Sandy Olsson en la película “Grease”, misma que protagonizó junto con John Travolta. La actriz y cantante nacida en Inglaterra y criada en Australia dejó tal huella en sus fanáticos que, incluso luego de 40 años del lanzamiento de la cinta, uno de sus temas musicales se volvió tendencia en TikTok.

A lo largo del filme, Newton canta varias canciones, pero, lejos de éxitos como “Summer nights” y “You’re the one that I want”, hubo un romántico y emotivo momento que gracias a la magia del internet revivió en redes sociales.

Se trata de “Hopelessly devoted to you” , canción que canta el personaje de Sandy vestido de blanco en uno de los momentos más emotivos e inolvidables de la cinta.

El romántico tema musical no solo sirvió para que muchos usuarios de TikTok lo usaran en sus videos, sino también para que varias cantantes amateur y profesores de canto mostraran sus habilidades al entonarla.

En 2020, la canción también llegó a convertirse en un challenge, por lo que al día de hoy se pueden encontrar versiones de la pieza musical original siendo cantadas o parodiadas por varios internautas.

La canción fue versionada varias veces por distintos artistas. En una ocasión llegó a aparecer en la famosa serie musical “Glee”, interpretada por Darren Criss en el personaje de Blaine Anderson.

Sobre el fallecimiento de Olivia Newton

John Easterling, esposo de Olivia Newton-John, comunicó este lunes 8 de agosto de 2022 el fallecimiento de la estrella de “Grease”.

Olivia Newton aprendió a vivir con el cáncer de mama. Foto: @therealonj/Instagram

La actriz padecía de cáncer de mama desde hace más de 30 años, informó su pareja. “Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicada a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer”, escribió Easterling en un comunicado de redes sociales.