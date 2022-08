Mercedes Morán en el Festival de Cine de Lima

Mercedes Morán, la actriz de películas como Neruda y Familia sumergida, habló sobre su carrera en el cine, la televisión y el teatro en una clase maestra organizada por el Festival de Cine de Lima. “Nunca pensé en mi trabajo como una carrera, así que no tengo estrategias. Lo que yo siento que es imposible es hacer algo sin desafío. Es como una relación, no te vas de viaje con alguien que no te gusta”, respondió a la cineasta peruana Joanna Lombardi y a la actriz Grapa Paola.

Morán también comentó sobre uno de sus últimos personajes con más ‘reflectores’, Doña Tota, la madre de Diego Armando Maradona. “Siempre hacer un personaje real, no ficción, que está en el imaginario de todo el mundo, es muy difícil, es una responsabilidad muy grande. En este caso, era como la madre icónica”, dijo.

La actriz contó que se preguntó “¿por qué a mí?”, cuando le ofrecieron el personaje de la serie ‘Maradona: sueño bendito’. “Era una madre muy particular. Todo el mundo tenía esa imagen de lo que Maradona no se había cansado de expresar. Para él era su gran amor, estaba por encima de todo. Al construir ese vínculo —de ese amor tan asfixiante, por otro lado— yo sabía que correría el riesgo, ¡ayayay! sobre todo para las mujeres de Diego. Fue una madre muy intensa. Antes de tomar un trabajo, tienes una reunión con los directores y sabes un poco cuál es el lenguaje y, bueno, pensé: ‘No voy a ser la santa, voy a ser una madre creíble, que sea real’”.

La cinta de Lombardi y el debut de Michelle Alexander

El sábado se estrenó la película de Francisco Lombardi, La decisión de Amelia, protagonizada por Mayella Lloclla y Gustavo Bueno. El elenco asistió a la alfombra roja y la cinta —que aborda la violencia de género— ha recibido las primeras críticas positivas. Por otro lado, hoy se estrena el cortometraje Zulen y yo, el debut de Michelle Alexander en el cine. “Estoy muy feliz de dar este primer paso. (Dora Mayer) Es una mujer con una gran capacidad para amar, con valentía para enfrentar a la sociedad de su época”, dijo la también productora. En la cinta, Norma Martínez interpreta a la periodista y luchadora por el derecho de los indígenas.