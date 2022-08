¿“House of the dragon” necesita escenas íntimas? Matt Smith cree que sí

“House of the dragon”, la primera precuela de “Game of thrones”, llegará pronto a la plataforma de streaming HBO Max. Basada en la novela “Canción de hielo y fuego”, nos contará la caída de la casa Targaryen y los fans no podrían estar más emocionados.

A pocos días de su estreno en la plataforma de streaming, Matt Smith, Daemon Targaryen en la ficción, respondió una de las mayores inquietudes del fandom: ¿la serie tendrá la misma cantidad de escenas íntima que su predecesora?

En conversación con Rolling Stone, Smith bromeó al decir que su personaje tenía “ligeramente demasiado sexo”. Pese a ello, insistió que mantener la producción fiel a los libros de George R. R. Martin es mejor opción que bajarle el tono a causa de los estándares actuales.

“Terminas preguntándote: ‘¿Necesitamos otra escena de sexo?’. A lo que te responden: ‘Sí, la necesitamos’”, fueron sus últimas palabras frente al polémico tema.

¿De qué trata “House of the dragon”?

La serie se centrará en el linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución. Asimismo, se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de “Game of thrones”.

¿Cuándo se estrena en HBO Max?

“House of the dragon” tiene agendado su estreno el próximo 21 de agosto en HBO Max. Un título exclusivo de la plataforma de streaming que seguramente le valdrá más suscriptores este fin de mes.