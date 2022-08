“Magnolia Merino”, la serie que ridiculizó a Magaly y se estrenó mientras estaba en prisión

Magaly Medina es sinónimo de muchas cosas, entre ellas, éxito. Es innegable que su ascenso en la TV se ha forjado, en gran medida, a costa de su polémica imagen como líder de opinión. El contenido que presenta suele estar acompañado de ácidos comentarios suyos, los cuales le cobraron una factura muy cara en 2008, año en el que la popular ‘Urraca’ fue llevada a la cárcel, luego de perder un juicio de difamación entablado por Paolo Guerrero.

Aunque no lo creas, su llegada a prisión no evitó que Michelle Alexander, a través de la señal de Latina, estrenara “Magnolia Merino, la historia de un monstruo”. Esta serie fue una parodia directa en contra de Medina y ensalzó la conversación en torno a la famosa pelirroja.

El monstruo llegó a la TV a ritmo de “Betty, la fea”

“Magnolia Merino” anunció su inminente arribo a la pantalla chica con un reel de presentación. A ritmo de la intro de “Betty, la fea”, vimos el tono que manejaba la serie, pues se notaba la caracterización bastante grotesca de su protagonista, encarnada por la actriz Ebelin Ortiz.

De prominentes dientes, una voluminosa cabellera, maquillaje cargado y una actitud tan desafiante como soberbia, el personaje irradiaba a leguas el propósito de su trama: hacer una parodia de la vida y carrera de Magaly Medina, pese a que esta se encontraba recluida en prisión por aquel entonces.

En el cast no solo estuvo Ortiz como la única figura famosa. El resto del elenco ostentaba reconocidos nombres como Liliana Trujillo, Mayra Couto, Haydeé Cáceres, Lucho Cáceres, Karen Dejo, Sergio Galliani, Irma Maury y más. En tanto, sus transmisiones duraron desde noviembre de 2008 hasta enero de 2009.

¿Qué dijo Magaly?

Medina habló públicamente sobre esta producción que, en caso no lo hayas notado, trató de burlarse de ella. Los rumores de denuncia rondaron el ambiente y ‘Maga’ lo confirmó pocos años después.

“ En mi tiempo yo estuve muy tentada de demandar a Michelle Alexander por la cochinada de serie ‘Magnolia Merino’. Ella dijo que no se trataba de Magaly, sin embargo, ella ponía la música de mi programa. La pude demandar, pero en esa época yo estaba en la cárcel y para mí fue más importante recuperarme psicológicamente”, relató (vía Wapa).

Claramente, muchos también querían saber la versión de Ortiz. En conversación con Infobae, la artista mencionó lo siguiente:

“Hace mucho tiempo que no hago TV y creo saber por qué. En algún momento me he metido con personajes muy queridos de la televisión. Nunca me perdonaron que me haya metido con Magaly Medina” , expresó.