¿“Better call Saul” es mejor que “Breaking bad”? Bob Odenkirk acaba el debate

”Better call Saul” expandió el universo de “Breaking bad” para contarnos la historia del abogado Saul Goodman. Tanto el estilo como la calidad de los creadores Vince Gilligan y Peter Gould se ha mantenido, por lo que las comparaciones nunca pudieron evitarse y los fans se preguntan cuál es la mejor.

Tras varios años, el protagonista Bob Odenkirk conversó con The New York Times para zanjar el eterno debate. “Se complementan. No podrían haber hecho una sin la otra primero. Una serie como la nuestra no podría haber existido”, fue su contundente respuesta que concilia al fandom.

“Creo que Breaking Bad es un tipo de historia más universal. Trata de la crisis de la mediana edad y los peligros son más llamativos: hay más armas volando y el protagonista entra en contacto con traficantes de drogas casi de inmediato. Ese no es el caso de nuestro programa”, explicó sobre sus diferencias.

“‘Better call Saul‘ es un viaje más extraño. Incluye muchos aspectos de la vida de un abogado. Solo que es menos relacionable por el tema que trata. Pero, en un magnífico trabajo y genialidad, los guionistas han encontrado la manera de hacer que la gente entienda algunas de las tensiones y presiones a las que se enfrentan estos personajes”, finalizó al respecto.

“Better call Saul” y “Breaking bad” se encuentran disponibles en la plataforma de streaming Netflix. Una cita doble imperdible para los usuarios más exigentes.