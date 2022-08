Linda Lovelace de “Garganta profunda”: maltratos, fama e historia del mito del cine porno

Para el cine hay un antes y después del estreno de “Garganta profunda” de 1972. Publicado hace 50 años, el filme, dirigido por Gerard Damiano y protagonizada por los entonces desconocidos Linda Lovelace y Harry Reems, llevó los ojos del mundo a través de una cinta que escandalizó a una sociedad conservadora que a la misma vez buscada su libertad sexual.

La película sirve hoy para el debate que sigue rondando la industria para adultos: los límites y la delgada línea entre la explotación y el consentimiento. Con una trama que pasó a la historia, quien también lo hizo fue la desaparecida Lovelace, quien a través de una biografía, “Ordeal” (1980), contó parte de su complicado pasado.

Lo que Linda Lovelace reveló de Chuck Traynor

Antes de morir, la actriz lanzó sus reveladoras memorias, “Calvario, la verdad detrás de garganta profunda”, en las que detalla el abuso que experimentó a manos de su exesposo, Chuck Traynor. Sin imaginarlo, él solo fue un pedazo amargo de su vida, ya que, antes de conocerlo, había escapado de unos padres abusivos. Tras dejar de lado la estricta educación que ejercían sobre ella, ambos se casaron.

En el libro, la intérprete narró el control que él tenía sobre ella y cómo cada vez era más violento. Así también, narró que su expareja la obligó a grabar su famosa cinta. “Hubo marcas en mi cuerpo que la gente veía, unas que muchos entendieron quién las hacía”, escribió.

Linda Lovelance y Chuck Traynor. Foto: difusión

En algún punto de sus vidas, la pareja conoció a Gerald Damiano, un estilista convertido en director de cine, que, impresionado con la actriz, escribió un guion a base de ella. Como dice Vanity Fair en un artículo de 2020, el secreto de “Garganta profunda” fue Linda Lovelance.

“Damiano la vio e incluso sugirió que cambiara su nombre. Es así como pasó de Linda Susan Boreman a Linda Lovelace. Muy inspirado en las dobles letras B del nombre de Brigitte Bardot”, se lee.

Luego de grabar el filme, y tras años de maltratos y abuso, la pareja se divorciaría; y Traynor no tardó en entablar una relación con una nueva estrella del cine para adultos, Marilyn Chambers. Por su parte, la actriz recuperó el apellido Boreman y se casó con Larry Marchiano, un obrero con el que tuvo dos hijos.

“No pude escapar nunca de Linda, pero sí pude hacer las paces con ella. No estoy avergonzada o triste sobre mi pasado. Cuando me miro al espejo, sé muy bien que pude sobrevivir”, comentó en su libro.

La nueva vida de Linda Lovelance y su activismo

El éxito arrollador de la cinta transformó la vida de todos los que participaron. Alcanzó otro nivel de notoriedad en la cultura pop cuando se usó para dar nombre a la fuente anónima de los reporteros del Washington Post que destaparon el escándalo de Watergate, el mismo que sirvió para derrocar a Richard Nixon en 1974.

Para la década de los 80, Lovelance se despidió del cine y concentró sus energías en la lucha contra la industria que, como dijo, la esclavizó. Ofreció conferencias donde compartía su testimonio sobre los estragos del porno y fue una participante activa de la organización Women Against Pornography.

¿Cómo murió Linda Lovelance?

Ninguno de los protagonistas de “Deep throat” sobrevivió para el aniversario 50 de la cinta. Lovelace murió en 2002 tras un accidente automovilístico. Damiano falleció seis años después por complicaciones de un derrame cerebral; y Reems, en 2013, por un cáncer de páncreas.

“Lovelance”, la película protagonizada por Amanda Seyfried

En 2013, la actriz Amanda Seyfried protagonizó “Lovelace”, trama que indaga en el mito detrás de la actriz. La biopic expone la violencia de género que padeció Linda a manos de su esposo y de la industria misma.

A diferencia de su madre, los hijos de Boreman, Dominic y Lindsay Marchiano, han podido vivir fuera del ojo público. Ambos se desempeñaron como consultores en la película. La cinta está disponible en Amazon Prime Video.

A 50 años de lo que fue el estreno de “Garganta profunda”, no es exagerado decir que sacudió tabúes sobre el sexo. Su historia detrás expuso el lado oscuro de una industria que durante años ha lucrado con la explotación del cuerpo de sus protagonistas. Linda Lovelace lo sabía y decidió dar su testimonio.