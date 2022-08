El universo DC entre cancelaciones y desastres: ¿es el final de la franquicia?

El Universo Extendido de DC se está tambaleando tras las últimas reformas de Warner Bros y HBO Max. Como dieron a conocer, las entregas de la franquicia de superhéroes deben tener una escala asegurada de éxito de taquilla o serán descartadas, incluso si ya habían sido culminadas.

El caso más reciente fue la cancelación de “Batgirl”, que ya estaba lista para estrenarse. Sin embargo, el estudio prefirió no correr el riesgo de fracasar en cuanto a recaudación y enfatizó que no apostarán en producciones en las que no tuvieran fe.

Entre otras cancelaciones tenemos a “Gemelos Fantásticos”, “Legends of Tomorrow”, “Batwoman”, “Flash: la serie” y “Gotham Knights”. Asimismo, recordamos que los planes por una secuela de “Superman: man of steel” y “Justice League” también fueron truncados tras la salida de Zack Snyder.

Por otra parte, el futuro incierto de “Blue Beetle”, “The Flash” y “Aquaman 2: el reino perdido” tiene preocupados a los seguidores del DCEU. El primero podría considerarse de riesgo y aún es tiempo oportuno para cancelarlo, mientras que los otros están rodeados de polémica.

En el caso de la película del ‘Corredor escarlata’, hubo varios retrasos, cambios de dirección y escándalo por las acusaciones contra el protagonista Ezra Miller. En cuanto a la secuela de Aquaman, su estreno fue aplazado para evitar el debate que genera la participación de Amber Heard.