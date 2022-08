“Corazones malheridos” con Sofía Carson: 3 datos de la actriz y sus películas en Disney

Hace unos días, Netflix estrenó una nueva película que de inmediato se posicionó como una de las más vistas: “Corazones malheridos”. Protagonizada por Sofía Carson y Nicholas Galitzine, la cinta ha hecho que los espectadores quieran saber más sobre sus protagonistas. En ese sentido, desean conocer quién da vida a Cassie.

Los que han visto el filme han quedado sorprendidos al notar la aparición de Carson, quien destacó por primera vez hace casi siete años como una exestrella de Disney.

¿Quién es Sofia Carson de “Corazones malheridos”?

Sofia Carson de “Corazones malheridos”.Foto: Netflix

La intérprete de 29 años saltó a la fama después de dar vida a Evie, la hija de la reina malvada en la película “Descendientes” de Disney Channel del 2015. Repitió el papel para la tercera y cuarta película.

Con el paso del tiempo, la artista decidió dedicarse a la producción de música y ha obtenido una gran base de admiradores en redes sociales.

Desde el estreno de “Corazones malheridos”, donde asumió el papel de la cantautora Cassie, los fanáticos han querido saber más sobre ella, incluso si puede hablar español, dado el origen de su personaje.

¿Sofia Carson habla español?

Sí. La actriz puede hablar inglés, español y francés con fluidez. Sus padres se mudaron de Colombia a Florida con la intensión de que aprenda el idioma y pueda tener una mejor educación. La actriz estudió en la Universidad de California (UCLA), donde se especializó en comunicaciones y francés.

Aterrada por las canciones de “Corazones malheridos”

Carson no es ajena a escribir y a crear música. Pero eso no significa que los nervios no estén presentes cuando le tocó coescribir canciones para la banda sonora de “Purple hearts”.

“Estaba aterrorizada. Mi mamá puede dar fe de eso. La llamé llorando varias veces porque sentía que no podía hacerlo”, dijo Carson a TheWrap entre risas. “¿Quién confió en mí para hacer esto? ¡Nunca antes había escrito una banda sonora! Lo bueno es que todo salió bien”, comentó.

¿De qué trata “Corazones malheridos”?

La sinopsis dice: una joven aspirante a cantante y un marino a punto de irse a Irak deciden casarse por conveniencia. Pero él cae herido en combate, convirtiendo su relación falsa en algo muy real.