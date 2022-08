Jane Seymour: “Estoy acostumbrada a romper las reglas”

La experimentada actriz Jane Seymour (”Dra. Quinn”) regresa desde hoy a la pantalla chica en la serie “Harry Wild”, en la cual dará vida a Harriet, una profesora de Literatura recién jubilada que, tras su retiro, se encuentra en una encrucijada sobre qué hacer con su vida pues acaba involucrada en un caso que investiga un policía, quien viene a ser su hijo. Va por AMC y en Acorn TV (streaming).

En conferencia, vía Zoom, con medios de Latinoamérica y donde estuvo La República, Seymour habló de este retorno y, claro, de su emblemático personaje que le valió ganar un Globo de Oro en 1996.

“‘Harry Wild’ está escrita de forma muy inteligente. Joe Spain es un conocido autor de novelas de misterio. Un novelista increíble. Dave Logan, el creador de la serie, me confesó que, cuando lo estaba escribiendo, esperaba y soñaba que yo lo hiciera. Lo había escrito para mí, pero yo no lo sabía y fui la primera y única actriz a la que se le ofreció el papel. Así que, en cierto sentido, fue escrito para mí”, contó entusiasta.

De Harriet, su personaje, la definió como “una mujer que vive según sus propias reglas, es franca, honesta, va al grano, es inteligente. Si alguien necesita ayuda y ella puede ayudar, no piensa dos veces en el peligro en el que se está metiendo. Y no quiere mostrarse ante su hijo como si estuviera actuando como detective. Ella quiere ayudarlo. Pero los niños nunca quieren escuchar a sus padres a ninguna edad. Lo sé, porque tengo hijos. Es una serie que empodera”.

La actriz, de 71 años, agregó: “Nunca he sido detective, pero en mi propia vida ha habido cosas que eran misteriosas, que no tenían sentido, que me tuve que poner mi pequeño sombrero de detective para tratar de averiguar lo que estaba pasando. Creo que todo el mundo pasa un poco de tiempo siendo un poco inquisitivo y tratando de averiguar la verdad sobre algo”.

De su icónico personaje médico, recordó que nadie le auguraba larga permanencia en la TV. “Me dijeron que las probabilidades de que una serie médica, con una mujer en el papel principal; o cualquier cosa que fuera un wéstern o una pieza de época, que tratara sobre la humanidad, niños y animales, era imposible que estuviera en la televisión, que nunca iba a suceder. Y yo rompí ese molde. Y justo después de eso tuvimos muchos programas médicos”.

“Estoy acostumbrada a romper las reglas, porque cuando hice ‘Dra. Quinn’ tenía 40 años, y para la mayoría de las actrices su carrera se acaba más o menos a esa edad. Y ahora empecé esta serie a los 70 años. Así que es algo inusual. Pero creo que lo fantástico es que gracias al streaming llegas a una audiencia que se interesa en ti. Es un regalo increíble porque, como actriz, trabajas toda tu vida; yo lo he hecho desde los 13 años. Y cuando llegas a esta edad, estás realmente en el mejor momento de tu vida; sin embargo, muy rara vez consigues ser la protagonista de algo, mucho menos de una serie y menos aún de un papel que esté realmente escrito pensando en ti. Creo que es importante porque la gente, cuando es mayor, tiene mucha más experiencia y como actriz tengo mucho más que dar. Un personaje como Harry, que es una heroína de acción, sexy, descarada, es irreverente, muy inteligente y a la vez muy divertida. Tener todo eso en un solo paquete es un regalo fantástico”.