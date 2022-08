Bruce Lee vs. Chuck Norris: su icónica pelea y quién hubiera ganado fuera del set

Denominada “La lucha del siglo”, la cinta que reunió a Bruce Lee y Chuck Norris en pantalla grande sigue como parte importante del cine de artes marciales.

“El regreso del dragón”, filmada en 1972, llegó como la tercera cinta en la carrera de Lee y la primera aparición acreditada de Norris. En la película, Norris da vida a Colt, un luchador enviado para enfrentarse a Tang Lung (Lee) en una pelea uno contra uno en el Coliseo de Roma.

A diferencia de sus anteriores tres películas, esta vez Bruce Lee no solo interpretaría el papel principal en “The way of the dragon”, sino que también escribió el guion y dirigió el proyecto. Después de haber recibido el control creativo del largometraje, al actor se le permitió mostrar las escenas de kung-fu que quería, lo que terminó con un dramático enfrentamiento de 10 minutos entre su personaje y el de Chuck Norris.

Para muchos, esta escena tiene un lugar especial en la historia de las películas de kung-fu debido a la entrega en la pelea y la coreografía bien hecha que ambos artistas mostraron. Como Colt era el antagonista, la lucha terminó con Lee obteniendo la victoria.

¿Quién habría ganado si Chuck Norris y Bruce Lee hubieran peleado en verdad?

Quizás una pregunta difícil de responder al haber fallecido Bruce Lee en 1973. Quien sí dio su punto de vista sobre este tema fue Norris años atrás en una entrevista.

Chuck Norris y Bruce Lee en "El regreso del dragón". Foto: Golden Harvest

En una charla de 2009 con Michael Eisner para CNBC, Norris dio detalles de cómo conoció al popular ‘Dragón’ y cómo terminó siendo elegido para la cinta.

“Luego de ganar el título mundial, el productor me presentó a Bruce. Comenzamos a hablar y nos compenetramos, por lo que me dijo que deberíamos entrenar juntos cuando esté en Los Ángeles. Volví y estuvimos practicando por un tiempo. Luego se fue para Hong Kong y no supe de él en años. De un momento a otro, me llamó y me dijo que quería que fuera su oponente en la película. Acepté”, contó Norris.

Respecto a quién hubiera ganado en una pelea real, el actor y excampeón mundial de tang soo do respondió: “Yo era un peleador profesional y él no; era muy bueno, eso sí. La verdad no sé quién hubiera ganado. Nunca quise llegar a eso y Bruce tampoco. En cualquier caso, sí llegamos a entrenar juntos”, explicó.