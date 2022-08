“Minions 2” supera a “Thor: love and thunder” en la taquilla peruana

El estreno de “Minions: nace un villano”, película de Universal Pictures, causó revuelo alrededor del mundo. Esto fue gracias a las inacabables risas que despertó y la tendencia viral de Tiktok, encabezada por los ‘los gentleminions’.

“La secuela tiene una inyección de elegancia retro. Esta loca maratón de chistes hará las delicias de los niños pequeños”, dictaminó la crítica de Rotten Tomatoes. Su pronóstico no se equivocó. En Perú, la cinta encabezó la taquilla por varios días hasta que llegó “Thor: love and thunder”, pero no tardó en recuperar su trono.

“Minions 2″: mira el tráiler aquí

De acuerdo a Comscore Movies Perú, “Minions 2″ dejó atrás a la historia de Thor y se ha posicionado nuevamente como la más vista. El conteo arrojó que la película animada acumuló 1 632 000 espectadores, mientras que la de Marvel solo 1 490 000.

Esto supone todo un logro al considerar que el film ya se encuentra en su quinta semana y que aún le quedan varios días para llenar las butacas.

¿De qué trata el film?

“La década del 70, el joven Gru intenta unirse a un grupo de supervillanos llamado Vicious 6 después de que expulsaran a su líder. Tras fallar en su intento, encuentra una fuente poco probable de orientación, el mismo Wild Knuckles, y pronto descubre que incluso los malos necesitan un poco de ayuda de sus amigos”, adelantó la sinopsis oficial.