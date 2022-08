“El padrino”: Sinatra y su amenaza a Mario Puzo por incluir personaje inspirado en él

“El Padrino” es de esas películas que se puede dar el lujo de decir que marcó un hito en la historia del cine. Con la saga de la familia Corleone, liderada por Marlon Brando, Al Pacino y James Caan; como parte de la lista de las 100 mejores cintas estadounidenses de todos los tiempos, la trama no solo marcó a una generación, sino que también se convirtió en una historia obligada a ver.

Este 2022, el filme de Francis Ford Coppola cumple 50 años, con más secretos y detalles que muchos, quizás, no recuerdan o no conocen. Eso sí, hay uno que, desde que Puzo lanzó su libro en 1969, ha estado relacionado con Frank Sinatra.

El personaje de “El padrino” que a Frank Sinatra no le gustó

Según The Hollywood Reporter, que toma un artículo de la revista New York de agosto de 1972 escrito por Puzo, un amigo “millonario” lo invitó a una cena en el restaurante Chasen’s, en la que iba a conocer a una persona. Al acercarse al lugar, se dio con la sorpresa de que era Sinatra.

Johnny Fontane estaría inspirado en Frank Sinatra. Foto: Paramount Pictures

Sin levantar la mirada de su plato, el llamado “La voz” le increpó: “No quiero conocerlo, pero ¿quién le dijo que pusiera eso en el libro? ¿Tu editor?”. Puzo afirmó que el artista le gritó e insultó delante de los clientes.

“Lo que me dolía era que ahí estaba él, un italiano del norte, amenazándome a mí, un italiano del sur, con violencia física. Finalmente, me alejé y salí del restaurante. Mi humillación debe haberse notado porque me gritó: ‘Ahógate’”, escribió.

¿Por qué pasó esto? Durante muchos años, se ha rumoreado las conexiones de Frank Sinatra con la mafia, amistad que le habría permitido hacer cambios en su carrera. En “El padrino”, tanto en el libro como en la película, la carrera de un cantante y actor llamado Johnny Fontane fue ayudada por el crimen organizado, sobre todo por su padrino, don Vito Corleone. El fallecido Al Martino interpretó al personaje en la primera y tercera película de “The godfather”.

¿Sinatra como inspiración?

Frank Sinatra es considerado uno de los cantantes íconos de Estados Unidos. Con una voz poderosa y que hipnotiza a quien lo escucha, el intérprete también tuvo problemas en su carrera y su vida personal.

En la década de los 50, su matrimonio con Ava Gardner estaba en su peor momento y su salud no era la mejor, por lo que el filme “De aquí a la eternidad” era su pase para el regreso triunfal a Hollywood.

El problema fue que el poderoso productor Harry Cohn se opuso a que esté en el reparto. Él le había reservado ese personaje para Eli Wallach. Con el paso del tiempo, y para sorpresa de todos, Sinatra fue confirmado como parte del elenco, incluso ganó un Oscar a mejor actor de reparto en 1954.

En el comentario del director en el Blu-Ray de “El padrino”, Francis Ford Coppola mencionó a Sinatra durante la primera aparición de Fontane. “Obviamente, Johnny se inspiró en una especie de personaje que nacía de él”, dijo el director.