“Irreversible”: la película más violenta y transgresora de la historia

Una noche traumática en París. Alex (Monica Bellucci) es brutalmente violada y apalizada por un extraño en el paso subterráneo. Impotentes y llenos de ira, el amante de la mujer (Vincent Cassel) y su ex novio (Albert Dupontel) toman la justicia en sus manos y buscan al agresor, un homosexual que frecuenta el local Rectum.

Irreversible, película francesa engendrada por Gaspar Noé, causó gran conmoción durante su estreno en el Festival de Cannes de 2002. Unas 250 personas abandonaron la proyección y la catalogaron como repulsiva, misógina e inmoral. Un calificativo más preciso sería ‘ ultraviolenta’ , primera razón por la que se convirtió en una obra de culto a través de los años.

La polémica escena transcurre en plano fijo y se extiende durante nueve inacabables minutos. No bastaba con taparse los ojos, sino los oídos ante la crudeza del atentado. Sin embargo, es un reflejo realista de lo que suele ocurrir en el mundo y el director no tuvo reparo en plasmarlo. Para él, la cámara estática evita que el ataque pudiera tener connotaciones eróticas, y no lo discutimos.

“La violación tenía que ser lo más poderosa posible y desagradable”, contó Noé a The Guardian, y explicó que otra percepción del público sí sería preocupante. “Como en ‘La naranja mecánica’, cuando le muestran imágenes de terror a Malcolm McDowell, para evitar que haga ese tipo de cosas, es útil que se muestre”, reflexionó sobre las intenciones de su filme.

Su grabación tardó dos días y se repitió hasta seis veces. La expareja de Bellucci rechazó que se involucre en un inicio, pero la actriz siguió adelante sabiendo que nunca había ido tan lejos filmando con el director. 20 años después, podemos decir que terminó protagonizando una de las escenas más crueles de la historia.