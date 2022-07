“Mi bella genio” y la trágica muerte de Larry Hagman: adicciones y una extraña petición final

Es 1965 y prendes la TV. ¿Qué ves? Sí, es el estreno de “Mi bello genio”, la icónica sitcom protagonizada por Bárbara Eden (la famosa Jeannie, de quien te hablamos hace poco) y Larry Hagman, actor que se ganó el corazón de los fans en el papel del mayor Anthony Nelson. Si bien ambos dieron vida a personajes muy queridos, y fueron muy exitosos por ello, sus vidas detrás de cámaras no fueron de color rosa.

Si eres fan de la serie, te alegrará saber que Eden vive una vida tranquila y alejada del ojo público. Sin embargo, no podemos decir lo mismo de Hagman, cuya muerte fue resultado de sus fuertes adicciones. Su lento deceso fue un gran golpe para los seguidores.

El final de un ícono

A pesar de que “Mi bella genio” fue su trampolín a la fama mundial, Hagman tuvo otra predilecta para encumbrar su carrera artística: la serie “Dallas”. En esta interpretó al malvado magnate del petróleo John Ross II Ewing —conocido como ‘J.R.’—, cuya presencia enamoró a miles desde su debut en 1978.

Con el paso de los años, la trama evolucionó y volvió a emitirse en 2012, esta vez enfocada en los hijos ‘J.R.’ y su hermano Bobby. Pero los productores no contaban con que pronto sufrirían una enorme pérdida: Larry Hagman murió, a los 81 años de edad.

Aquel 23 de noviembre, los medios reportaban su triste deceso a causa de un cáncer de garganta. Aun así, la fulminante enfermedad que lo hizo partir de este mundo no fue la única que deterioró alguna vez su salud.

De acuerdo con el diario El País, el artista se convirtió en un gran defensor de los trasplantes de órganos luego de haber recibido un hígado para aplacar los daños de una cirrosis, que no tardó en transformarse en cáncer en 1995.

De hecho, sus adicciones tuvieron gran impacto en su estado, pues desde muy joven era consumidor recurrente de bebidas alcohólicas. Ingería 4 botellas del champán al día durante los rodajes de sus proyectos, según indica el citado medio.

Además, las drogas no le fueron ajenas. Probó LSD por invitación de David Crosby y marihuana por medio de Jack Nicholson.

"Mi bella genio" se estrenó en septiembre de 1965 y se transmitió hasta mayo de 1970. Foto: composición LR/NBC

Una peculiar voluntad final

Un año antes de fallecer, Hagman conversó con The New York Times y confesó una particular petición para el día de su muerte.

“No creo que eso esté permitido. Pero sí me gustaría que me extendieran en un campo y que plantaran marihuana y trigo, y lo cosecharan en un par de años. Luego tengan un gran pastel de marihuana, suficiente para 200 o 300 personas. La gente comería un poco de Larry ”, dijo el intérprete en referencia a sus cenizas.

Su deseo no fue cumplido al pie de la letra.