“House of the dragon” conquista la crítica: así será la serie de HBO Max

“House of the dragon” llegará para demostrar que el universo ficticio de George R. R. Martin visto en “Game of thrones” no ha terminado. Se trata de su primera precuela y los fans no podrían estar más emocionados por su estreno exclusivo en HBO Max.

La nueva serie, basada en la novela “Canción de hielo y fuego”, contará la caída de la casa Targaryen para alegría de los fanáticos que siempre quisieron saber más al respecto. A pocos días de su lanzamiento, ya tenemos las primeras reacciones de la crítica que garantizaron una producción imperdible.

“El piloto de ‘House of the dragon’ explica de manera muy eficiente su contexto en relación con ‘Game of thrones’; presenta a sus personajes principales y expone el conflicto central de la serie. Es un estreno fácil de seguir con colores vibrantes y textura detallada. Absolutamente un digno sucesor hasta ahora”, contó el reportero de The Wrap.

“¡No sabía cuánto extrañaba el tema musical de ‘Game of thrones’ hasta que lo escuché esta noche en el estreno de ‘House of the dragon’! ¡Ese primer episodio es fantástico! No puedo esperar a ver qué sigue. Crucemos los dedos para que no se repita la temporada final de GOT”, indicó la crítica de cine.

“Para aquellos curiosos sobre la serie, sin spoilers, puedo decir que lo que realmente me gusta es el hecho de que todavía se siente épica en escala y alcance mientras cuenta una historia personal e íntima sobre una familia, mostrando tanto su amor como su disfunción”, señala Christina Radish de Collider.

“No me gustó la última temporada de ‘Game of thrones’. En absoluto. Pero admito que la premiere de la serie ‘House of the dragon’ está muy bien hecha y definitivamente continuaré viéndola. Después de que terminó el episodio, mostraron una vista previa extendida de la temporada y se ven geniales”, asegura Steven Weintraub de Collider.

“Creo que el primer episodio atraerá fácilmente a los fanáticos curiosos después del difícil final de ‘Game of thrones’. Creo que se han ganado una temporada de lealtad continua de los fanáticos si cumplen la promesa del primer episodio que vi durante toda esta temporada; ¡cuidado, porque ‘A song of ice and fire está de regreso!”, puntualiza el podcast.

¿De qué trata House of the dragon?

La serie nos contará qué le pasó al linaje de la familia Targaryen, la imponente casa de nobles que conquistó Westeros hasta su caída en la revolución. Asimismo, se enfocará en los eventos sucedidos 300 años antes de ‘Game of thrones’.

¿Cuándo se estrena en HBO Max?

La fecha de estreno de “House of the dragon” está agendada para el próximo 21 de agosto en HBO Max.